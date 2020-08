Tajomstvá a zaujímavosti kníh: Elixír na lásku (Kim Martinová)

Život s nadprirodzenou schopnosťou môže byť občas riadne náročný. Will už rok pracuje v lesnom laboratóriu, kde sa podieľa na výrobe rozmanitých elixírov a každý deň sa pritom neskutočne nudí. Oveľa radšej by študoval. Počíta dni do konca roka a šetrí si na vysokú, kým sa do susednej ordinácie nepriženie dievča vo fialových šatách… Romantické fantasy pre nielen násť-ročné čitateľky sa tvári nenápadne, ale dajte mu určite šancu.

Zopár zaujímavostí o autorke

Samotná autorka tohto knižného dielka pochádza z východného Slovenska. Píše pod pseudonymom, má len 22 rokov a v zásuvke viac ako 10 dokončených rukopisov. Je tak vysoko pravdepodobné, že o mene Kim Martinová ešte budeme počuť. Dnes si v našom seriály odhalených tajomstiev kníh predstavíme tie, ktoré vám predstavia knižný príbeh Elixír na lásku z inej, ako tej obsahovej stránky. Tajomstvá prezradila samotná autorka.

Elixír na lásku a tajomstvá knižného príbehu

Dej sa odohráva vo svete, ktorý je rozdelený na dve časti – les a mesto. Mestská časť je tomu nášmu svetu veľmi podobná. Hoci sa jedná o fantasy, príbeh si rovnako užijú aj priaznivci contemporary a všetky romantické duše. Nadprirodzené bytosti – napoly psy – nevznikli z mágie, ale z lásky, keď si pred mnohými rokmi jeden verný psí priateľ ukradol kúsok duše svojho milovaného človeka a získal tak ľudskú podobu. Po prvej kapitole som s príbehom chcela seknúť a teraz ma neskutočne teší, že som to neurobila. Počas písania som sa stihla presťahovať, zostarnúť o jeden rok a vymeniť starý notebook za nový. Čítala som text toľkokrát, že viem mnohé pasáže naspamäť. Kniha mala pôvodne len polovičný epilóg. Hlavná hrdinka (Yasmin) je môj pravý opak. Odvahu a svojhlavosť jej iba ticho závidím. Zato s Willom by sme si mohli podať ruky, som rovnaký introvert. Aj keď som hrdou majiteľkou malého psa, žiadny taký sa v príbehu nevyskytne. Bicykel je v knihe hlavným dopravným prostriedkom, no ten svoj som paradoxne dostala až po jej dopísaní.

