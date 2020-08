Švajčiarske mesto Olten zažilo kakaový dážď vďaka poruche

Vo svete sú známe prípady, kedy z neba pršali žaby, ryby, kým niekde prší len obyčajná voda, prípadne krúpy. Hoci nejde úplne o typický dážď, pravidelne sa u nás objavuje aj saharský piesok, ktorý zanesie autá, okná a narobí neplechu aj citlivým ľuďom s dýchaním tam, kde je koncentrácia najvyššia. Stále ale nie sú spomenuté prachové čiastočky a špinavý vzduch ako taký. Vo Švajčiarsku, v meste Olten, však zažili niečo, čo sa vo svete až tak často nestáva. Z neba tam pršalo kakao.

Kakao všade naokolo a vzduchotechnika ako vinník

Tento nie úplne prírodný jav pritom spôsobila miestna čokoládovňa, ktorá kakao ako dôležitú zložku pri výrobe čokolády používa vo veľkom. Podľa medializovaných informácií šlo o poruchu na vzduchotechnike spoločnosti Lindt & Sprüngli, ktorá zapríčinila výrazný výskyt kakaa vo vzduchu a vo ventilácii, ktorá do ovzdušia vypustila kakao. To nepredstavuje pre životné prostredie žiadnu škodu. Jav pripomína saharský piesok u nás, hoci kakao sa miestami objavilo vo vyššej koncentrácii.

Miestni mali zaprášené autá, okná a vo vzduchu bola cítiť aróma kakaa. Pre Bratislavčanov to však nie je nič nezvyčajné. Aspoň čo sa tej arómy týka. V okolí Figara, dnes Mondelézu, je známa typická čokoládová, či skôr kakaová aróma bežne. Niekedy tak výrazná, že sa pre niekoho nedá dýchať, pre iných je to vôňa charakteristická pre ich domov a miesto, kde vyrástli. Bratislavská Rača má aj ďalšie zaujímavosti, no o nich inokedy.