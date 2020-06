Súťaže na Facebooku: tie, ktoré žiadajú lajky ťažko nazvať férovými

Je skvelé súťažiť. Ešte viac je skvelé vyhrať. Priestor kde je mnoho ľudí je vždy používaný, prípadne zneužívaný na rôzne marketingové aktivity. Aj pri televíznych obrazovkách je množstvo ľudí a sú vystavení reklamám. Pochopiteľne, tie reklamy financujú fungovanie televízie. Aj Facebook, ako prostredie prístupné online, je priestorom ideálnym na stretávanie, komunikáciu, odovzdávanie posolstiev a…. zobrazovanie reklamy. Lenže sú tu aj firmy, ktoré sa spájajú so sociálnou sieťou a ľudia, ktorí sa dobrovoľne spájajú s týmito firmami. Na to, aby sa povedomie o značke šírilo ďalej, existuje viacero nástrojov. Dokonca aj taký, ktorý Facebook priamo v minulosti zakazoval a dnes sa o stále platných zákazoch vlastne nikde nič nedozviete. Fotosúťaže, kde rozhodne počet lajkov sú všetko, len nie férové. Je ich množstvo. No výhodné sú len pre dve strany. Pre organizátora a pre najväčšieho špekulanta medzi súťažiacimi v rámci tohto typu súťaže vôbec.

Čo sa v článku dozviete?

Prečo sa nezúčastňovať súťaží v lajkovaní na fotografie

Čo je hlavným zámerom súťaží v lajkovaní

Aké sú skutočné riziká súťaží tohto typu

Čo všetko strácate a čo môžete stratiť ako súťažiaci v lajkovaní

Aké sú najčastejšie nekalé praktiky v tejto oblasti

Čo je to spam, blokovania a či sa vás týka aj v tomto prípade

Súťaž v lajkovaní pod obrázkom má niekoľko problémov

Organizátori súťaží, ktorí vyhlasujú ako výhercu toho s najväčším počtom lajkov, robia niekoľko zásadných chýb. Do „osudia“ najčastejšie súťažné snímky nahrávajú priebežne. Nie naraz. Tým sú šance na „výhru“ dosť nerovné. Ak ponechávajú nahrávanie obrázkov na samotných súťažiacich, spôsobujú nerovnováhu v tom, čo kto nahráva, kam a ešte viac je problémom čas, kedy je obrázok nahratý. Vyhlasovať súťaž, v ktorom je cieľom získanie najvyššieho počtu lajkov spôsobuje niekoľko zásadných problémov. Tie najdôležitejšie si spomenieme.

1. Prosím, zahlasuješ?

Nahrali ste fotografiu do súťaže a na to, aby vyhrala, potrebuje hlas. Čo spravíte ako prvé? Zazdieľate ju na svojom profile a požiadate priateľov o hlas. To je celkom prirodzená akcia, nič zásadné nerobíte. Je to váš priestor – vaša nástenka, ktorú ste použili na upozornenie priateľov, že ste sa zapojili a potešíte sa hlasu. Kto má záujem o sledovanie vášho priestoru, je v spojení. Kto nemá záujem o jeho sledovanie, už dávno vypol, alebo teraz vypne jeho sledovanie.

Celkom iné štádium otravnosti vzniká v momente, keď začnete písať zaradom. „Prosím, zahlasuješ na fotku môjho psa?“ alebo „Prosím, dáš lajk môjmu Tiborkovi?“. Vstupujete tým do priestoru ostatných požívateľov a priateľov. Takéto hlasovanie môže od blízkeho mať pochopenie. Od priateľov, ktorí si na vás spomenuli naposledy v roku 2013 so správou „Ahoj, zahlasuješ na fotku mojej sučky Beky? Dík“ ale vzniká jasná informácia o tom, za čo vás považuje dotyčný priateľ. Len ako nástroj do počtu, nikto potrebný.

2. Riziko falošnej súťaže

Súťaže vyhlasujú rôzne stránky, subjekty, jednotlivci aj súkromné osobny. Na Facebooku sa každý týždeň objaví falošná súťaž, ktorá sľubuje závratné výhry, peniaze, nábytok, hry, hračky, alebo peniaze. Pri žrebovaní, či falošnom vyhodnocovaní súťaže sú ale oslovení mnohí s informáciou, že práve oni vyhrali a musia poslať registračnú SMS. Alebo poslať čísla z platobnej karty na uhradenie nejakého pokladu, či fotografiu dokladov. Nie len tieto súťaže predstavujú veľké nebezpečenstvo.

foto: podobných súťaží, ktoré vás na záver okradnú o nemalú sumu, je neustále veľké množstvo

Sú to aj tie, ktoré sľubujú výhry a nič od vás nežiadajú. Zneužívajú vás na zdieľanie, lajkovanie a následne súťaž zmizne, prípadne vznikne falošný výherca na základe akéhosi žrebovania, či vyhodnotenia, ktoré nemá dôkazy, pretože „organizátor“ všetko zmaže bez dôkazov. Aj takýchto súťaží je pomerne mnoho. Je dobré využívať nástroje, ktoré Facebook ponúka a upozorňovať administrátorov nahlásením stránok, ktoré sa správajú podozrivo. Nezaškodí ani občianska nespokojnosť. Urobený screenshot (snímka obrazovky) s dôkazom o priebežnom poradí, o predošlom stave. Neférové súťaže a neféroví správcovia stránok by nemali mať miesto medzi ostatnými stránkami, ktoré sa neraz snažia o príjemné a férové prostredie s väčším úsilím.

3. Spamovanie ako veľký problém

Spamovanie, čiže príspevky, ktoré majú za úlohu niečo propagovať na miestach, kde to nie je vhodné a nepatrí to tam, sú úplne bežnou súčasťou takýchto súťaží. Niekto potrebuje hlas a keď sa minú priatelia, siahne po bazárových stránkach, susedskej obživy, stránkach s priateľmi s rovnakým záujmom, mamičkovské fóra a prosí o hlas kohokoľvek. Rovnakú praktiku však vyskúšajú dve mamičky s ratolesťami na fotografiách a vzniká problém. Tam kde je možné hlasovať raz, aj na strane zneužitých miest. Príspevky mimo témy zahlcujú komunikáciu ostatným. Príspevky tohto typu prekážajú, zavadzajú a hnevajú.

Ako veľmi sa zdá byť takýto postup fér, ak sa niekde na počiatku očakáva hlasovanie cudzích ľudí na cudzie fotografie a reálne hodnotenia na základe sympatii? Aké naivné. Každá jedna súťaž ťaží z toho, že práve súťažiaci propagujú hlasovanie a súťaž, posielajú priateľov a náhodných okoloidúcich v online priestore na konkrétne miesto. To rastie, vzniká výrazná viralita, stúpa počet lajkov, komentárov, zdieľaní, a tým rastie stránka, ktorá spropagovala súťaž. Reálne nejde o súťaž, ale o marketing, ktorý sa takmer vždy zvrtne na niekoľkých súťažiacich, ktorí naháňajú hlasy aj tam, kde to nie je tolerované, alebo žiadané.

4. Sklamanie a čas

Súťaže v hlasovaní na Facebooku prinášajú neuveriteľný premrhaný čas. Ak nie ste profesionálnym fotografom, alebo na kvalitnej snímke naozaj nie je niečo krásne a originálne, potom len ťažko môže snímka získať od verejnosti hlas. Fotografie s humorom, originalitou a kompozíciou prekonávajúce iné, môžu prinútiť ľudí, aby dali svoj hlas, hoci možno prišli hlasovať za kamarátku, ktorú naposledy videli v roku 2009 a spomenula si až teraz…

Súťaže prinášajú časté sklamania. Sledovanie počtu lajkov iných znamená strávenie čas porovnávaním a obavami, že niekomu stúpajú hlasy rýchlejšie. Samozrejme, ak nasmeruje na danú fotografiu platenú reklamnú kampaň a smeruje na takú fotografiu množstvo odkazov so žiadosťami, ale aj bez žiadostí, často sa nájde niekto, koho reklama osloví a aj bez výzvy dá lajk. Je rok 2020 a ľudia lajkujú všetko. Lajk je dnes hodnota. Nemá vyčísliteľnú hodnotu, pokiaľ ju niekto neurčí. Má však stále systémovú hodnotu ako prvku virality príspevku, stránky a značky.

5. Nie sú fér

Súťaže na Facebooku, kde je rozhodujúci počet lajkov, sú všetko. Od marketingového nástroja, nástroja na ovplyvňovanie virality a šírenia nejakej myšlienky, po spôsob ako predať konkrétny výrobok. Sú všetko, len nie sú fér. Žiadna Facebook lajkovacia súťaž nie je fér, pretože na vykonanie hlasu nie je nutná registrácia, členstvo v regulovanom klube s regulovaným počtom udeľovaných hlasov. To, čo Facebook prijíma, súťaže v podobe aplikácií, je možným nástrojom ako pridať na férovosti. Ich nákladovosť a komplikovanosť pri vývoji však odrádza aj tie stránky, ktoré majú dostatok prostriedkov. Je celkom jedno aká krásna fotografia je. V prvom rade víťazí popularita mena, jeho príspevkov, počet spamu a otravnosť.

foto: Facebook lajky ešte nikdy nikoho nenakŕmili, hoci mnohé fejky hlásia, že vďaka nim niekto dostane jedlo, alebo niečo získa.

Pozor, cena môže byť vysoká

Množstvo podvodných súťaží už na Sovensku pripravilo stovky ľudí o peniaze, či osobné údaje. Tie lajkovacie súťaže pripravili ľudí o čas a neznámi organizátori bez sídla a kontaktu si len ľahko na aktivite ľudí zarobili bez toho, aby reálne nejaké ceny mali. Stránky, ktoré narástli v počte fanúšikov sa dajú dnes ľahko predať a menia sa na marketingové nástroje plné reklamy.

To, že súťažiaci môže počas hlasovania strácať priateľov, nie je predmetom tohto článku. To je samozrejmosť s akou už musí počítať každý, kto vyráža do Messengera a píše rovnakú správu. Možno do momentu, keď ho Facebook zablokuje pre hromadné písanie správ. Rovnako ako nespomíname všetky blokovania a zlé hodnotenia, ktoré môžu vášmu účtu uškodiť do budúcnosti. Mať nálepku „otravný spamujúci“ alebo „podozrivý účet s podozrivou činnosťou“ je niečo, čo si nepraje nikto, kto myslí na budúcnosť, facebook používa aj na podnikanie, či správu vlastných stránok a chce Facebook používať aj naďalej. Zablokovanie prístupu do nejakej stránky za spam nie je len „nejakým blokovaním“. Vytvára skryté nálepky, ktoré nevidíte. Vidia ich administrátori. Opakujúce sa nežiadúce správanie môže spôsobiť ťažkosti s účtom, ktoré ani nebudeme radšej spresňovať.