Súťaž o knihy: Poznáte a vnímate vzťah filmu a Slovenska? Ukážte sa

Máte radi film a cestovanie? Spojme si Slovensko s filmom slovenským, československým, ale pokojne aj tým medzinárodným. Ignorujte Google, alebo dobrého priateľa na telefóne. Nejde o to odpovedať správne, ale zistiť, ktoré miesta sú naozaj vnímané ako lokality s filmovým povedomím a významom, a ktoré naopak nie. Preto ak chcete vyhrať pekného turistického knižného sprievodcu po Turecku alebo triler Budinka, stačí zodpovedať nasledovné otázky a si v žrebovaní. Ak nevieš odpoveď, uveď X. V závere nám napíš, o ktorú cenu chceš zabojovať a tvoja odpoveď tak prepadne do osudia A, alebo B. Z každého žrebujeme po jednom výhercovi.

1. Aké miesto na Slovensku sa ti spája s nakrúcaním filmu a miesto naozaj existuje?

Odpoveď: 2. Ak si spomenieš, uveď aspoň jeden zahraničný film, ktorý sa na Slovensku nakrúcal:

Odpoveď: 3. Hrad na Slovensku a v ňom nakrúcaná rozprávka – ktorý sa ti vybaví ako prvý? (aj druhý a tretí)

Odpoveď: 4. Navštívil si už miesto na Slovensku, ktoré bolo preslávené filmom, alebo ho sprievodca uviedol ako „nakrúcal sa tu film...“

Odpoveď: 5. Miesto spojené s nakrúcaním filmu v zahraničí. Ktoré sa ti vybavia? Uveď v presnom poradí podľa toho, ako silno sa usadili v pamäti, alebo si ich navštívil.

Odpoveď: Vyhrať chceš: Pestrého knižného sprievodcu po Turecku alebo slovenský triler Budinka?

