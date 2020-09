Studená vojna prebiehala aj tam, kde by sme to nečakali

Päťdesiate roky 20. storočia boli obdobím, kedy sa naplno rozhorela tzv. studená vojna medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. A zatiaľ čo krajiny ako Československo patrili k satelitom ZSSR a Západné Nemecko zasa spadalo pod vplyv USA, existovali aj štáty, ktoré boli označované ako neutrálne.

Prekvapivé Fínsko

K tým patrilo aj severné Fínsko, ktoré sme síce vždy považovali za súčasť Západu, ale jeho nebezpečná geografická blízkosť ZSSR aj riedke osídlenie ho predurčovalo k tomu, aby tu prebiehali mocenské boje. Na rozdiel od Švédska, ktoré si dokázalo neutralitu zachovať aj počas 2. svetovej vojny. Helsinky tak v 50. rokoch patrili k majstrom, kde to vrelo podobne ako v Moskve alebo vo Washingtone.

Tajné služby oboch mocností sa snažili ovplyvniť nezávislosť zeme a preklopiť kyvadlo dejín na svoju stranu. S tým sa však mnohí Fíni nemienili zmieriť. Práve v týchto kulisách sa odohráva dej nového desaťdielneho thrilleru Nyrkki či anglicky Shadow Lines, do češtiny preložené ako Ve stínu tajných služeb (slovensky: V tieni tajných služieb), ktorý bol natočený v minulom roku priamo fínskou produkciou. Neľudnatá zem na severe je svojou kvalitou a zároveň ponurou kinematografiou všeobecne známa, ale skôr len medzi filmovými nadšencami, ktorí si na fórach vymieňajú svoje zážitky s dielom (nie len) svetovo známeho Akiho Kaurismäkiho. Širokej verejnosti tak tieto klenoty zostávajú do značnej miery skryté.

Čo verejnosť nevie, ale mala by

To by chcel zmeniť seriál V tieni tajných služieb, ktorý sa vo svojej zemi okamžite stal hitom. V tomto roku bol nominovaný na tamojšiu televíznu cenu Golden Venla, a to za režisérsky výkon dvojice Antti-Jussi Annila a Alli Haapasalo ako aj za hlavnú ženskú rolu v podaní excelentnej herečky Emmy Parviainen.

Ako sme už spomenuli, dianie vo Fínsku sa snažili ovplyvniť ako USA, tak aj ZSSR, proti ktorým sa do „neutrálnej opozície“ postavila operatívna skupina fínskych tajných služieb s názvom Päsť. Tá postupom času zistila, že je jediná, ktorá je schopná ubrániť nezávislosť zeme. A tak ju bráni bez ohľadu na to, čo to stojí a koľko je treba na túto nebezpečnú hru vsadiť.

Dej je zasadený tesne pred vtedajšie prezidentské voľby, ktoré seriálu dodávajú ďalšiu napínavú líniu. A samozrejme dôjde aj na osobné príbehy, predovšetkým príbeh hlavnej hrdinky v podaní spomínanej Emmy Parviainen, ktorá sa v postupne dozvedá pravdu o svojej minulosti. Prepracovaný a prirodzene tiež riadne zamotaný scenár si vás postupne získa a postupne zistíte, že aj Fíni sú vo filmovej a televíznej tvorbe sú ako doma.

