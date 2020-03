Ste introvert alebo extrovert? Zistite medzi nimi rozdiel

Na základe charakteristík existujú dva typy osobnosti: introvert a extrovert. Ak je osoba uzavretá a menej spoločenská, hovorí sa, že je introvert . Naopak, keď je človek spoločenský a rýchlo nadväzuje kontakty, potom je jeho typ osobnosti extrovertný. Jednoduché. Zostali by ste radšej v piatok večer doma v pyžame alebo by ste šli do baru so skupinou priateľov?

Boli by ste radšej stredobodom pozornosti alebo by ste zostali čo najďalej od svetiel reflektorov?

Zdroj obrázku: https://vocal.media.com

Tvoriví a uzavretí introverti

Slovointroverzia pochádza z latinského intro = vnútri, versio = obracať. Introvertom je človek, ktorý sa obracia do „svojho vnútra“, zameriava sa na svoj vlastný vnútorný svet, v ktorom prevláda fantázia a predstavivosť. Ľudia introverti bývajú premýšľaví, mlčanliví, snažia sa zachovať si odstup od ostatných ľudí a navonok sa javia ako nespoločenskí.

Najsilnejším rozlišujúcim znakom introvertov je ich zdroj energie: Introverti čerpajú energiu z vlastného vnútorného sveta myšlienok, emócií a dojmov. Energiu si uchovávajú. Vonkajší svet ich ľahko zahltí podnetmi v dôsledku, ktorých prežívajú nepríjemný pocit prílišnej stimulácie, čo sa môže prejaviť ich podráždenosťou, alebo strnulosťou. V oboch prípadoch potrebujú obmedziť svoje spoločenské zážitky, ktoré ich vyčerpávajú. Introverti potrebujú vyvážiť čas, kedy sú sami, s časom, kedy sú medzi ľuďmi. Introvertní ľudia, ktorí uvedú svoju energiu do rovnováhy, disponujú vytrvalosťou a schopnosťou myslieť samostatne, zamerať sa na jadro problému a pracovať tvorivo.

Spoločenskí a otvorení extroverti

Extroverti, na rozdiel od introvertov, získavajú energiu z vonkajšieho sveta prostredníctvom činností, ľudí, miest a vecí. Energiu naopak vydávajú. Dlhá doba, ktorú trávi extrovert nečinne, alebo vnútorným rozjímaním mu nedodá potrebné množstvo podnetov. Extroverti potrebujem vyvážiť čas, kedy niečo robia, s časom, keď len proste sú. Extroverti ponúkajú našej spoločnosti veľa. Ľahko sa vyjadrujú, sústreďujú sa na výsledky a majú rady davy a neustále niečo robia. Podobne ako introverzia je aj extroverzia trvalým temperamentom. Nedá sa zmeniť. Musíte sa naučiť fungovať s ňou, nie proti nej. Extroverti vyhľadávajú neustále množstvo nových zážitkov.

Kto je to ambivert?

Ak sa spýtate niekoho, či je extrovert alebo introvert, málokedy dostanete jednoznačnú odpoveď. Je to prirodzené, pretože prevažná časť populácie sa pohybuje niekde medzi oboma pólmi s tým, že sa viac či menej prikláňa k jednému z nich. Pre tento fakt použijeme termín ambivert. Hoci sa o tomto type doteraz príliš nehovorilo, nejde o žiadnu novinku. Pojem ambivert bol údajne prvýkrát použitý už v roku 1927. Ambiverti sú prispôsobiví. V praxi to znamená, že sa dokážu do značnej miery prispôsobiť jednej alebo druhej strane. Dokážu byť družní a asertívni rovnako tak, ako aj empatickí a naslúchajúci. Ambiverti sú emočne stabilní. Kým extroverti sú voči niektorým signálom zvonka celkom necitliví, introverti môžu byť naopak až precitlivení. Ambiverti opäť zaujímajú zlatú strednú cestu, kedy im ich osobnostné nastavenie na citlivosti neuberá, avšak im tiež poskytuje dostatočnú stabilitu.