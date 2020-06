Správny výber opaska povýši akýkoľvek pánsky outfit - Zaujímavé novinky ZN.SK

V prvom rade plní praktickú funkciu a zabezpečuje nám komfort počas nosenia nohavíc. Opasok je však aj kvalitným dizajnovým doplnkom a výrazným oživením pánskeho šatníka. Mnohokrát dokáže byť dominantným kúskom outfitov a radikálne zmeniť výsledný efekt.

Výber opaska viacerí podceňujú a berú kúpu tohto doplnku na ľahkú váhu. Mnohým stačí vlastniť len jeden a ten kombinovať do viacerých outfitov. Nech už je akýkoľvek, plní si svoju funkciu, a to viacerým pánom stačí. Nie vždy však ide o najšťastnejšiu voľbu a často tento doplnok pôsobí pomerne rušivo, kým inokedy nejde o najvhodnejší výber pracky či adekvátnej šírky. Čo všetko pri jeho výbere treba zvážiť?

Výber adekvátneho materiálu

Opasky sú vyhľadávaným doplnkom, čo potvrdzuje aj ich rozsiahly výber a v súčasnosti si môžete zvoliť spomedzi rôznych materiálov. Či už pôjde o opasok z kože, koženky alebo textílie, mal by dokonale ladiť k vášmu outfitu. K obleku sa hodí predovšetkým elegantný kožený opasok, o ktorý sa treba patrične aj starať, keďže je oveľa náchylnejší na opotrebovanie. Pri každodennom nosení by sa mal tento doplnok vyznačovať zase vyššou odolnosťou a dlhšou výdržou.

Optimálna veľkosť a šírka

Pri výbere treba zvážiť aj ďalšie dôležité atribúty. Nemal by vás pri nosení obmedzovať a nemalo by byť problematické ani jeho zapínanie. Ak si vyberiete veľmi krátky, nebudete vyzerať dobre a podobný dojem vznikne aj pri extrémne dlhom opasku. Z hľadiska šírky sú užšie opasky vhodnou voľbou pre formálne a spoločenské udalosti a na také príležitosti, kde sa vyžaduje nosenie obleku. Širší opasok je ideálny zase na bežné nosenie.

Mať opasok k obleku aj na každodenné nosenie

V každom pánskom šatníku by nemal byť tento doplnok len jeden a vlastniť by ste mali minimálne aspoň dva. Jeden lesklý, úzky a s plnou prackou k elegantnému obleku a druhý o niečo širší a odolnejší k bežným outfitom. Okrem vyššie zmienených kritérií je dôležité zvážiť aj sfarbenie. Najčastejšou voľbou sú predovšetkým čierne opasky, o niečo zriedkavejšie sa volia aj tie hnedé. Ak však zvažujete inú farbu, platí tu jedna zásada. Farebný odtieň opasku by mal korešpondovať s farebným tónom topánok. Len tak máte záruku, že touto netradičnou farbou pri výbere opasku krok vedľa neurobíte.