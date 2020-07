Správne zvolená motorová píla uľahčí práce na záhrade aj okolo domu

Takmer polovica leta je za nami a pomaly sa blíži jeseň. Zbystriť by tak mal nielen každý záhradkár, ale aj ten, kto sa zásobuje drevom a pripravuje na chladné dni. Už teraz sa totiž môžete pripraviť na sezónne práce okolo záhrady či pílenie dreva na vykurovanie. So správnou motorovou pílou budú všetky tieto nevyhnutné úkony o dosť jednoduchšie. Čo všetko však rozhoduje pri jej výbere?

Nájsť širokú ponuku píl nie je v súčasnosti nič náročné, o niečo zložitejšie je však zvoliť si ten správny typ. Viaceré renomované značky sa zameriavajú na rozšírenie ponuky a poskytujú čoraz viac verzií. U overeného predajcu tak môžete nájsť píly na profesionálne práce, tie, čo budú univerzálne a nechýbajú ani hobby píly či druhy na príležitostnú manipuláciu. Sortiment motorových píl je tak pomerne rozsiahly a nájsť ten ideálny typ môže byť celkom náročné. Tieto tri rady vám tak môžu pomôcť uľahčiť konečnú voľbu:

1. Výber podľa použitia

Kúpiť si motorovú pílu podľa toho, na čo ju použijeme, by malo byť tým základným krokom. Hľadáte profesionálnu verziu? V takom prípade stavte na výkon, kvalitnú konštrukciu a robustnosť, vďaka ktorej bude táto píla perfektne odolná a bude možné s ňou dennodenne pracovať. O univerzálnom type sám vypovedá jeho názov. Tieto píly sú konštruované jednoducho tak, aby pokryli čo najviac činností. Pri verziách, ktoré sú určené na občasné zaobchádzanie, nečakajte až taký extrémny výkon ako pri tej profesionálnej, no určite uvítate konštrukciu, čo vám práce uľahčí.

2. Voľba podľa rezu

Nech už idete rezať čokoľvek, vždy berte ohľad pri výbere píly aj na faktor veľkosti rezu. Kým pri malých konároch nemusíte mať až také veľké nároky, rezať kmene stromov je už o niečom inom. Upriamiť by ste sa tak mali aj na výkon stroja a dĺžku lišty. Mnohí si však aj naďalej vyberajú model s najdlhšou lištou, no robia to v mylnom presvedčení a nazdávajú sa, že takáto enormná dĺžka zodpovedá aj výkonu. Toto tvrdenie nie je pravdivé, niektoré dlhé lišty môžu mať s hrubším drevom problém.

Spomínaný výkon tak zistíte pomocou objemu motora. Objem 35 – 40 cm³ bude postačujúci pre príležitostné orezávanie konárov drevín či prípravu dreva na vykurovanie. Ten s 40 – 50 cm³ vám uľahčí ťažbu dreva v lese, no pre profesionála táto verzia nie je dostatočná, ten bude potrebovať pílu s ešte väčším objemom.

3. Kvalitná konštrukcia

Zabudnite na píly z plastu, tie rozhodne nebudú zárukou kvality. Vaša motorová píla by mala mať telo z kovu a vyznačovať sa stabilnou konštrukciou. Nezabudnite sa upriamiť aj na miesto vrchnej časti lišty, reťaz má prechádzať po celom ozubení a nielen cez plech. V neposlednom rade však myslite nielen na všetko nevyhnutné pri kúpe, ale aj na to, keď ju už budete mať doma. Je v blízkosti možné dať pílu servisovať? Odpoveď na túto otázku by taktiež mala zavážiť pri výbere.

V dnešnej dobe tak rozhodne nie je problém pripraviť sa na sezónu včas a vopred si zaobstarať kvalitnú pílu. Sú totiž aj také práce na záhrade či okolo domu, ktoré si vyžadujú poctivú prípravu. Získať tak kvalitu v podobe motorovej píly rozhodne bude tým správnym riešením. Prekážkou však nie je ani to, keď sa istý čas oneskoríte, a to aj napriek tomu, že by mali byť práce okolo domu už v plnom prúde. Pomerne jednoducho si môžete všetko potrebné objednať aj priamo online, v internetovom obchode Madmat.sk nájdete píly všetkých druhov a mnoho iného sortimentu.

Nemusíte tak mať dokonca ani obavy, že ste zaspali súčasnú letnú sezónu a burina v okolí vašej záhrady rastie do výšin. Objednať krovinorez môžete prakticky ihneď a dohnať všetko zameškané. Dnes si už môžete uľahčiť práce na záhrade aj v okolí domu vo všetkých možných ohľadoch.

Zdroj obrázka:

Just dance / Shutterstock.com