Domáca klimatizácia: 5 zásad správneho nastavenia klimatizácie

Vybrať si vhodný typ klimatizácie je celkom náročná úloha. Ešte zložitejšie však býva nastaviť ju tak, aby spĺňala všetky vaše požiadavky a zároveň neohrozovala vaše zdravie. Klimatizácia sa používa na reguláciu teploty v miestnosti. Dnešnými modernými jednotkami si môžete pokojne aj zakúriť, primárne sa však využíva na vychladenie priestorov počas horúceho leta.

Aby ste pri používaní klimatizácie dosiahli želaný komfort, mali by ste sa riadiť radami odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Klimatizácia do bytu má za úlohu zaistiť, aby sa všetci v domácnosti cítili počas celého dňa i noci príjemne. Prečítajte si niekoľko užitočných tipov ako správne nastaviť a používať klimatizačnú jednotku.

1. Umiestnite klimatizáciu na vhodné miesto

Montáž by ste mali prenechať na skúseného odborníka. Bude vám vedieť poradiť kam je vhodné klimatizáciu umiestniť s ohľadom na dispozičné riešenie vášho bytu a technické parametre klimatizácie. Pri nevhodnom umiestnení by klimatizácia mohla fungovať nesprávne a vaše zdravie by mohlo byť ohrozené. Vnútorná klimatizačná jednotka by nemala byť umiestnená na stene, ktorá je väčšiu časť dňa vystavená slnečnému žiareniu alebo v blízkosti veľkých okenných plôch. Môže tak dochádzať k prehrievaniu klimatizácie a vyššej spotrebe energie, pretože klimatizácia musí chladiť miestnosť s vyšším výkonom.

Klimatizáciu v interiéri nemontujte nad posteľ, sedaciu súpravu či pracovný stôl. Nebudete ju vedieť optimálne nastaviť, pretože stále budete mať pocit prievanu z chladného vzduchu.

2. Nastavte na klimatizácii zdravú teplotu

Niektorým ľuďom nerobia teplotné rozdiely medzi vnútorným a vonkajším prostredím žiadny problém. Väčšina, najmä seniori, deti, astmatici a alergici, sú mimoriadne citliví na prekonávanie teplotných rozdielov. Pri nastavovaní klimatizácie preto existuje pravidlo, že rozdiel medzi vonkajšou teplotou v tieni a vnútorným prostredím by mal byť do 7°C. Ak sa teda teplota vonku pohybuje okolo 30°C, klimatizácia v byte by mala byť nastavená na 24 – 25°C.

Dnešné moderné klimatizačné jednotky sa dajú ovládať aj na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie. Túto funkciu môžete využiť vtedy, ak sa chcete z práce vrátiť do príjemne vychladeného bytu.

Zapnutie klimatizácie na diaľku určite ocení aj váš domáci miláčik, ktorý musí ostať doma aj počas tých najväčších horúčav.

3. Nezabudnite pravidelne vetrať

Platí pravidlo, že ak je klimatizácia zapnutá, všetky okná v miestnosti by mali byť zatvorené. Teplý vzduch prúdiaci do priestoru by totiž mohol zvyšovať výkon klimatizačnej jednotky a tým aj spotrebu elektrickej energie. Keďže však v klimatizovanej miestnosti prúdi stále ten istý ochladený vzduch, je potrebné ju aj pravidelne vetrať.

Najlepšie skoro ráno alebo neskôr večer, keď je vonkajšia teplota i vzduch chladnejší. Pred vyvetraním miestnosti vypnite vašu klimatizáciu a na niekoľko minút otvorte okná i dvere dokorán. Následne môžete uviesť klimatizáciu znovu do prevádzky. Na svoj chod nebude potrebovať toľko elektrickej energie, pretože miestnosť je ochladená vonkajším vzduchom.

4. Čas používania

Počas dňa sa odporúča klimatizovať priestor miernejšie, ale nepretržite. Neustále prepínanie a nové nastavovanie režimov chladenia počas dňa môže viesť nielen k poškodeniu klimatizačnej jednotky, ale i poškodeniu vášho zdravia.

Ak plánujete využívať klimatizáciu aj v noci, je dobré zadovážiť si model s komfortným nočným režimom. Táto užitočná funkcia zníži počas noci otáčky ventilátora vnútornej jednotky na minimum a reguluje teplotu. Tá počas noci postupne rastie podľa pôvodne nastavenej hodnoty a zabraňuje tomu, aby vám bola zima. Postupné zvyšovanie teploty znižuje energetickú náročnosť prevádzky klimatizácie.

Klíma do bytu by mala obsahovať nočný režim s funkciou časovania, vďaka ktorej si môžete používanie klimatizácie v noci sami regulovať. Ak sú noci chladnejšie, klimatizačná jednotka je v prevádzke kratšiu dobu a tým sa aj znižujú náklady na jej chod.

5. Vlhkosť vzduchu

Klimatizácia vzduch v miestnosti vysušuje. Odporúčame preto vybrať si taký model, ktorý dokáže ochladený vzduch aj zvlhčovať. Predídete tak zdravotným problémom, akými je vysúšanie slizníc nosa, úst a očí.

Nastavte si vašu klímu v byte na optimálnu vlhkosť vzduchu 40 – 55 %. Vnútornú teplotu 25°C tak budete vnímať ako veľmi príjemnú a osviežujúcu. Pri vyššej vlhkosti vzduchu (okolo 80 %) budete mať pri rovnakej teplote pocit horúčavy a dusna

foto: unsplash.com