Slovak Lines spúšťa ponuku cestovania do Viedne “do nekonečna”

Bratislava, 14. augusta 2020 – Slovak Lines prišiel s ďalšou špeciálnou ponukou s názvom “Nekonečná Viedeň”. Zákazníci po kúpe nového Travel Passu môžu cestovať do Viedne či Schwechatu v komfortných autobusoch Setra až do konca roka zadarmo.

Vďaka špeciálnemu Travel Passu môžu cestujúci jazdiť do konca roka do Viedne a Schwechatu len za 49 eur. Počet jázd pritom nie je obmedzený a Viedeň si tak môžu užívať donekonečna. Cestujúci môžu použiť Travel Pass na zakúpenie jednosmerných lístkov na spomínanej trase Bratislava – Viedeň akýmkoľvek smerom. Travel Pass použijú pri nákupe lístka v aplikácii alebo na webe Slovak Lines. Jeho cena bude následne 0 eur.

“Veľmi nás teší, že situácia u nás aj v okolitých krajinách je stabilná, čo umožňuje cestovať za letnými zážitkami do okolitých miest vrátane Viedne. Naša linka sa opätovne rozbehla a zákazníci si nový Travel Pass priam vypýtali”, hovorí Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines a dodáva, “som veľmi rád, že obľúbená Viedeň nezostane vďaka našej ponuke bez slovenských návštevníkov.”

Travel Pass je neprenosný a používať ho môže iba cestujúci, ktorý si ho zakúpil. To znamená, že meno a priezvisko zákazníckeho účtu musí byť rovnaké s dokladom totožnosti. Viac informácií na stránke https://www.slovaklines.sk/sk/cestovanie/travel-pass.

Do Viedne a Schwechatu aktuálne 19-krát denne

Prvý spoj Slovak Lines odchádza z autobusovej stanice Nivy na Schwechat už o 03:00 hod. ráno a o 3:55 odchádza z letiska späť do Bratislavy. Prvý spoj až do Viedne odchádza z Nív o 6:00 s príchodom do Viedne o 7:25 hod. Posledný spoj z Viedne odchádza až o 23:30.

Viedeň ako ju nepoznáte

Aj Viedeň teraz zažíva to, čo mnohé iné mestá na svete, ktoré sú pre turistov magnetom. Je tak povediac “prázdna”. To je príležitosť využitia tejto situácie a užiť si neopakovateľnú atmosféru, keď sa nebude nikto musieť tlačiť v ZOO v Schönbrunne, na atrakciách v Prátri. Alebo len tak vychutnávať viedenskú kávu s domácimi. Rady pred múzeami či galériami sú aktuálne minulosťou.

Ilustračné foto: Zámok Schönbrunn

V múzeu umenia Albertina si tak môžete vychutnať bez čakania napríklad stálu výstavu Obrazy od Moneta až po Picassa. Ide o jednu z najvýznamnejších európskych zbierok medzinárodnej klasickej moderny. Okrem toho na vás aktuálne čaká jedinečná výstava Majstrovské diela z oblasti grafiky. Ide o zbierku grafík, ktorá obsahuje množstvo diel Dürera, Michelangela, Rembrandta, Schieleho či Klimta.

Aké sú aktuálne podmienky a pravidlá pre cestujúcich?

Cestujúci sú naďalej povinní v rámci preventívnych opatrení v autobusoch nosiť ochranné rúška. Priamo na AS Nivy sa nachádza ‘rúškomat‘, ktorý bol jeden z prvých na Slovensku, pričom rúška sa dajú kúpiť aj priamo u vodiča. Cestujúci majú pri nástupe do autobusu k dispozícii aj dezinfekciu.

ilustračné foto: Chrám sv. Štefana, Stephensdom

Nové doplnkové služby

Prémiové sedadlo, garanciu odletu, lístok pre psa, batožinu navyše alebo nadrozmernú batožinu. Aj tieto nové doplnkové služby prináša spoločnosť Slovak Lines v rámci vylepšenia mobilnej aplikácie. “Cestujúci na Schwechat si môžu zakúpiť garanciu odletu, s ktorou sa mu pri neočakávaných komplikáciách postaráme o to, aby určite stihol odlet a v krajnom prípade preplatíme prepadnutú letenku až do výšky 1500 eur”, upresňuje Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines.