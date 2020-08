Slimáky slizniaky v záhrade: tipy, triky, fakty, návody a recepty

Napriek tomu, že sú slimáky slizniaky, ľudovo nazývaní tiež ako bezdomovci, pre mnohých z nás pohromou, nie je to s nimi až tak zlé. Komu nevadí ich sliznaté telo, ten ich pozbiera ručne. Aj pre tých, komu prekáža sliz je však riešením rukavica za pár centov a najmä počas koronakrízy tie rukavice obstaralo viac domácností než inokedy. Lenže zbierať slimáky je aj časovo náročné. Skrývajú sa dokonca na miestach, ktoré vám možno ani nenapadlo donedávna odkryť. Položené tehly na sebe, kamenná výzdoba dotýkajúca sa hliny, čokoľvek položené na zemi, ale aj hŕby lístia. Len čo sa zatiahne, alebo zapadne Slnko, radi vám pripravia prekvapenie v podobe vyžratého šalátu, zeleniny, či strukovín. Slimáky nepohrdnú žiadnou zeleninou, hoci cibuľke neholdujú a cesnaku sa boja.

Ilustračná fotografia úhlavného nepriateľa záhradkárov a majiteľov záhonov

Najúčinnejšie spôsoby ako sa zbaviť slimákov veľa nestoja

Najbežnejší spôsob akým sa ľudia na záhrade zbavujú slimákov je chytanie na pivo. Pivo ich láka, no nedokážu v ňom plávať, udržať, padajú a topia sa. Pivná pasca je jednoduchá. Zakopaná nádoba v zemi tak, aby tvorila súvislú rovinu so zemou – trávnikom. Čím vyššia nádoba, tým lepšie. Ideálne je podľa ľudových receptov tmavé pivo, kvasinkové aromatické pivá, či len lacné pivo, po záruke zabudnuté v špajzi. Nie je nutné kopať veľkú dieru. Stačí aj miesto pre kelímok väčšieho jogurtu.

Potom však nastáva problém, čo s utopenými alebo len chytenými slimákmi. Ono to však nie je problém. Veď každá záhrada má miesto, kde nevadí vykopaná jama len pre takýto účel. Prírode tá trocha piva a utopených slimákov neuškodí. Koniec koncov, slimáky zakopaní živí hlboko do pôdy tiež veľa nezmôžu. Slimáky sa odpudzovali v minulosti aj medenými plieškami a drôtmi natiahnutými okolo kalerábov a nožičiek šalátov, čo bolo ale namáhavé, drahé a skôr vynálezom tých, ktorí mali trpezlivosť na manažment okolo medi. Nepochybne v lokalitách s dobrými susedmi a vysokými plotmi. Pritom azda každé dieťa, čo vyrástlo so záhradou, pozná účinok soli na ich citlivom tele.

Domáce recepty na odpudzovače slimákov sú tiež riešením

Riešením môžu byť aj odpudzovače. Je však nutné podotknúť, že ide o zdanlivé riešenie. Máme možno pocit, že slimáky nesiahli po hrachu, šaláte a zachránili sme sa, no pozrime sa trochu inam. Neznížil sa počet slimákov. Možno nemal vytvorené podmienky pre hojné rozmnožovanie, no stále ste len problém presunuli do iného záhona, alebo k susedom. Ako pomsta zlému susedovi by to možno bolo veľmi originálne, no niečo také sa vždy vypomstí i tak na vlastnom záhone.

Úspešnými domácimi receptami sú kávový poprašok po záhrade. Ideálne s lacnou staršou kávou, keďže nová káva by bola zbytočne drahým odpudzovačom. Záhony, ktoré sú posiate slimákmi sa stanú pre nich škodlivé a záhon opustia. Podľa niektorých názorov má dostatočne silný efekt aj káva z kávovara použitá a vysušená.

Ako na upírov… len bez kríža

V našich končinách jedna z historicky najvýznamnejších korenín pomôže aj tentoraz. Cesnak. Boja sa ho upíri v legendách. No pomalí upíri, ktorí vám cicajú krv svojou prítomnosťou v záhrade, v ktorej potíte vlastnú krv, sa ho boja rovnako. Cesnakové výluhy a postreky neškodia prírode. Nepôsobia negatívne na stromy, ani mladé rastlinky. Možno sami pri pobyte v záhrade pocítite arómu cesnaku, no stále to nie je nič, čo by malo prekážať ostrieľanému a usilovnému záhradkárovi. Najmä komu vadí cesnaková aróma?

Správne. Slimákom slizniakom. Miestam, ktoré sú poznačené cesnakom, sa vyhýbajú. Preto nechajte vylúhovať v teplej vode niekoľko na drobno nakrájaných alebo pretlačených cesnakov a takouto vodou osprchujte citlivé miesta záhrady. Ak káva nezaberá a nezaberie ani cesnak, či pivné pasce, miznúcu zeleninu bude mať na svedomí niečo, alebo niekto celkom iný.

Zaujímavosť nakoniec

Zdajú sa vám nechutní, ich sliz je niečo odporné a keď sú pár dní po smrti, šíri sa z nich neznesiteľný zápach. No ak ste ich vyskúšali chytať a liezť po ruke, možno ste si všimli efekt, ktorý zanechával pokožku zamatovo jemnú, ako z reklamy. Slimáky sú od nepamäti inšpiráciou pre kozmetický priemysel. Dokonca sa využívajú aj v súčasnej kozmetike. Chovatelia veľkých afrických slimákov si túto ich vlastnosť pochvaľujú. Ich schopnosť „omladiť“ pokožku je v rámci dostupného sveta okolo nás priam pozoruhodná. Ale robia pliagu v záhrade a preto sme žiaľ nútení sa brániť.

