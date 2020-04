Šijacie stroje Singer boli revolučné, dostupné a najpredávanejšie

Šijacie stroje Singer znamenali revolúciu. Dovtedy bol šijací stroj určený najmä pre veľkovýrobné haly, manufaktúry. O tom, že by si mohli chudobné a nemajetné ženy privyrábať doma, alebo používať šijací stroj pre potrebu svojej rodiny, bolo dovtedy počuť len málo. V 19. storočí však malo zmysel viacero vynálezov. Ten Singerov umožnil obliekať aj tých najchudobnejších, umožnil prežiť samo-živiteľkám, no do značnej miery ovplyvnil módny priemysel a drobné podnikanie. Stále pritom zásoboval najmä podniky.

Singer sa stala značka, ktorú poznajú dodnes. Počas života jej zakladateľa, vlastnila 20 kľúčových patentov, vďaka ktorým bola na trhu neporaziteľná. Najmä ich obstarávacia cena nebola vysoká, čím zamiešal kartami na trhu šijacích strojov už od prvých predaných kusov.

Príbeh šijacieho stroja značky Singer

Isaac Merritt Singer (27.10.1811 – 23.07.1875) bol americký vynálezca, aj keď o ňom uvádzajú aj jeho vášeň pre divadlo a povolanie herec a spevák. Ostatne, umenie mal vo vlastnom mene od narodenia. Bol súčasťou putovných divadelníkov, no keď sa jeho skupina rozpadla, bol nútený vrátiť sa k remeslu, ku ktorému stačil pričuchnúť. Bol učňom za mechanika. Mal však mimoriadne šťastie, pretože vďaka vynaliezavosti a práci so strojmi dokázal zostrojiť zariadenia na vŕtanie skál. O niekoľko rokov neskôr zostrojil stroj na rezanie do dreva a kovov a následne si pre tento stroj otvoril vlastnú fabriku. Mal silného obchodného ducha, no na nejaký čas ho položila katastrofa v jeho továrni, keď vďaka výbuchu prišiel o časť vybavenia a výrobkov.

Prišiel o časť majetku, no nevzdával sa. V roku 1850 sa živil opravovaním rôznych strojov, mimo iných aj tých šijacích. Za úlohu dostal opraviť stroj Lerow and Blodgett. Aké však bolo prekvapenie, keď zadávateľovi úlohy neodovzdal opravený šijací stroj, ale celkom nový za pár dní skonštruovaný vlastný? Jeho šijací stroj dokázal šiť aj v “zákrutách” v jednej línii. Bez prerušovania mohol šiť a šiť a šiť. Šijacie rameno bolo zavesené z hora a niť ovila ihlu horizontálne. Dokázal dosiahnuť neuveriteľných 900 stehov za jedinú minútu. Využil pritom súčiastky, ktoré už existovali a viazali sa na patent Eliasa Howeho. Singer vedel, že používa súčiastky iného vynálezcu, takže ho chcel požiadať o patent. Howe však nechcel poskytnúť patent, ba čo viac, Singera zažaloval a súd vyhral.

Vlastná IM Singer & Company

Singer to však nevzdal. V roku 1857 sa spojil s Edwardom Clarkom a vytvorili spoločnosť IM Singer & Company, ktorá sa pustila do veľkovýroby šijacích strojov v New Yorku. Už o tri roky boli najväčším výrobcom šijacích strojov aj vďaka ďalším fabrikám. Od roku 1863 sa spoločnosť volala Singer Manufacturing Company. V roku 1867 otvoril prvú fabriku mimo USA, v škótkom Glasgowe. Zomrel v roku 1875 v anglickom Devone ako multimilionár. Firma sa neskôr rozšírila aj do ďalších miest, priniesla mnoho charakteristických dizajnov a dodnes má mnoho ľudí aj na Slovensku šijací stroj aj tejto značky, aj keď možno viac kraľovala MINERVA.

Oveľa viac búrlivejší bol polygamický život Isaaca Singera, ktorý mu vôbec neprekážal v jeho fungovaní. Veď bol otcom údajne až 24 detí. Tomuto príbehu sa však venujeme v samostatnom článku.