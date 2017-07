Sia – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

V mnohých novších skladbách vidíme len dievča s neuveriteľne ohybným akčným telom baletky. Sia to však nie je. V poslednom čase svoju tvár skrýva a vo videoklipoch prenecháva miesto elastickému dievčatku, Maddie Ziegler, v parochni. Sia originál pritom vôbec nie je násťročné dievča, hoci počuť o nej je len posledné roky.

V rámci hudby má svoj osobitý štýl spevu a úžasný hlasový prejav. Čistotu v hlase a skromnosť má ojedinelú a možno aj práve preto sa teší obľube medzi fanúšikmi hudby, ktorí sa považujú za náročných.

Biografia: O živote

Sia Kate Isobelle Furler, ktorá sa narodila do rodiny hudobníkov 18. decembra 1975 v austrálskom meste Adelaide, je nám známa pod pseudonymom Sia. Toto pôvabné žieňa má úžasný hlas, preto ju každý pozná ako fantastickú speváčku, ale aj skladateľku.

Jej otec Phil Colson je hudobník a jej mama Loene Furler je umelecká lektorka. Sia je neterou herca a speváka Kevina Colsona a hudobníčky Colin Hay.

Speváčka uviedla, že keď bola dieťa, rada imitovala významné osobnosti ako napríklad Aretu Franklin, Stevie Wondera a Stinga. Ich považovala za svoje vzory, ktoré ovplyvnili jej kariéru. Vyštudovala strednú školu v Adelaide. So spevom začala už v polovici 90. rokoch v kapele Crisp (v rodnom Adelaide). Kapela sa venovala acid jazzu. V roku 1997 sa kapela rozpadla, Sia vydala svoj debutový album pod názvom Only See s podporou nahrávacieho štúdia Flavoured Records.

Tvorba a úspechy

V roku 2000 podpísala zmluvu s nahrávacím štúdiom Dance Pool, ktoré je jedným z mnohých vydavateľstiev spoločnosti Sony Music. Rok po podpísaní zmluvy vydala svoj druhý štúdiový album pod názvom Healing Is Difficult. Keďže ľudia neboli spokojní s propagáciou jej posledného albumu, podpísala zmluvu so spoločnosťou Go! Beat a vydala svoj tretí štúdiový album pod názvom Colour the Small One (2004) z ktorého vyšli single ako Do not Bring Me Down, Breathe Me, Where I Belong a Numb.

V roku 2007 vydala Sia live album Lady Croissant, na ktorom bolo 8 piesní z koncertov v apríli 2006. 8. januára 2008 vydala svoj štvrtý štúdiový album Some People Have Real Problems. Z albumu vyšli štyri single Day Too Soon, The Girl You Lost to Cocaine, Soon We Will Be Found a Buttons. V máji 2009 vydala DVD jej live koncertu z newyorskej Hiro Ballroom s názvom TV On My Parent.V júni 2010 vyšiel jej piaty štúdiový album pod názvom We Are Born. Z albumu vyšli tri single You’ve Changed, Clap Your Hands a Bring Night.

Následne sa začalo turné We Meaning You Tour. Počas turné navštívila Európu a Severnú Ameriku. Nasledujúci rok pokračovalo turné po Austrálii a opäť po Severnej Amerike. V roku 2012 vydala album Best of… na ktorom sa nachádzali jej najväčšie hity. Po úspechu albumu We Are Born sa stala slávnou a začala sa cítiť nepohodlne. Odmietala vystupovať na verejnosti, na pódiu si začala zakrývať tvár. Všetko to dopadalo na jej psychiku a znovu prepadla drogám a alkoholu. Dokonca sa pokúsila údajne aj o samovraždu.

Onedlho napísala skladbu Titanium, ktorá bola určená pre Aliciu Keys, neskôr ju však poslala Davidovi Guettovi a spravili z piesne veľký hit priamo oni dvaja spolu. V októbri 2013 vydala singel Elastic Heart, ktorý bol soundtrackom k filmu The Hunger Games: Catching Fire. V júli 2014 vydala svoj šiesty štúdiový album 100 Forms of Fear. Z albumu vyšli štyri single Chandelier, Eye of the Needle, Big Girls Cry a sólová verzia piesne Elastic Heart. V septembri 2015 vydala nový singel Alive. Neskôr vydala ďalšie single Bird Set Free, One Million Bullets, Cheap Thrills, Reaper. 26. januára 2016 vyšiel jej ďalší a momentálne posledný štúdiový album pod názvom This Is Acting. Z neho vyšiel v septembri 2016 singel The Greatest.

Súčasný život speváčky menom Sia

Od septembra do novembra 2016 mala turné po Severnej Amerike s názvom Nostalgic for the Present Tour. Na tomto turné sa predstavila aj úžasná mladá tanečníčka, ktorá vystupuje v jej klipoch, Maddie Ziegler. Sia sa objavuje na svojich koncertoch vždy v zadnej časti javiska so svojou parochňou, ktorá jej zakrýva tvár. Tým sa stala osobitá a fanúšikovia tento prejav prijali.

Vydala Deluxe Edition This Is Acting v septembri 2016. Album obsahuje tri nové piesne, remix Move Your Body a sólovú verziu skladby The Greatest. Taktiež bola nominovaná v tomto roku na tri ceny Grammy. Sia naspievala soundtracky k filmom Lion (2016) Never Give Up a Wonder Woman (2017) To Be Human.

Sia koncertovala aj na konci Dubai World Cup 25. marca 2017 spolu so svojimi tanečníkmi, ktorých viedla už spomínaná úžasná tanečníčka Maddie Ziegler. Speváčka a mnoho iných známych osobností prepožičali svoje hlasy tento rok postavičkám v rozprávkach Očarujúce (Charming 2017) a My Little Pony: Film (2017). K rozprávke Očarujúce napísala aj dve piesne Magical a Balladino.



Zaujímavosti o Sii

Singel Chandelier Sia napísala za menej ako hodinu

Jej rodičia sa rozviedli, keď mala 10 rokov. Zanechalo to na nej následky, trpela depresiami, neskôr brala drogy a pila alkohol

Do depresií opäť upadla, keď sa zabil jej milovaný Dan

Po speváckom úspechu konečne opäť našla lásku, svojho manžela Erica Andersa Langa

Svoju tvár však naďalej skrýva, pretože chce, aby ľudia vnímali jej hudbu a nie jej tvár. V starších klipoch sa však ukazovala, hoci vo veľmi rýchlych strihoch.

