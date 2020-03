S deťmi doma alebo štyri tipy, ako ich vzdelávať a nezblázniť sa

Jar sa síce už hlási o slovo, ale aktuálne dianie nás drží v ústraní domova. Hoci sa deti určite najprv tešili z uzatvorenia škôl, čím dlhšie sú doma, tým je to náročnejšie. Aj deti totiž pomaly, ale isto zisťujú, že zabaviť sa nie je hračka. Vyskúšajte naše tipy na rodinnú zábavu, možno jej prepadnete aj vy, dospelí.

Motorika sa nás týka

Precvičovanie motoriky je síce dôležité hlavne u detí predškolského veku, ale neublíži ani starším deťom, ba ani dospelým. Máte doma čínske paličky? Skúste s ich pomocou premiesťovať drobné predmety. Súťažiť je možné v rýchlosti alebo v čase. Paličkami môžete premiesťovať zrnka ryže, šošovicu, alebo napríklad cukríky. Výzvu nepredstavujú iba malé predmety, naopak, aj tie väčšie môžu dať poriadne zabrať!

Sladké maľovanie

Máte doma predškolákov alebo žiačikov prvého stupňa? Medzi ich obľúbené aktivity určite patrí maľovanie. Koho by to však bavilo každý deň? Skúste im činnosť trochu spestriť a zároveň sťažiť. Stačí pred nich vysypať vrecúško cukríkov, aby s nimi obrázok dotvorili. Farebnými cukrovinkami je možné obrázok aj „vyfarbiť“. Neveríte? Nakreslite im napríklad obrys tukana či papagája a nechajte ich s pomocou cukríkov Haribo Tropifrutti šablónu vyplniť. Uvidíte, aké majstrovské diela vám doma vzniknú. Len pozor, aby malí umelci nepojedli všetko skôr, než bude dielo hotové.

Domáca škola

Učiť sa v domácom prostredí je pro malé aj staršie deti náročné. Čaká tu na nich totiž množstvo nástrah a rušivých elementov, či už sú to hračky, televízia, domáci miláčikovia alebo súrodenci. Už neviete, ako deti pri učení a úlohách udržať? Motivujte ich. Za každé správne vyplnené cvičenie im dajte sladkú odmenu. Nemusia to byť iba cukríky, ale napríklad aj šťavnaté ovocie. Dobroty môžete navyše zapojiť aj do výuky a napríklad s nimi počítať alebo sa učiť hodiny či abecedu. Spomenuli ste si, ako vás rodičia a prarodičia v detstve napomínali, že s jedlom sa nehráme? V tomto prípade sa ponúka jednoduché ospravedlnenie – zúfalé časy si žiadajú zúfalé činy.

Späť ku klasike

Nezabudnite ani na klasiku ako karty, kocky, človeče, nehnevaj sa a ďalšie spoločenské hry. Nielen že deti zabavia, ale predovšetkým ich nenásilnou formou učia logickému mysleniu, v neposlednom rade precvičujú aj počty. Deti si ani nevšimnú, že sa učia. Zahrajte si s nimi aj vy a zaspomínajte si na svoje detské roky. Uvidíte, že čas vám utečie ako voda.