Rozhovor: Ako prežíva koronakrízu redaktor Boris Pršo?

Borisa Prša, dramaturga a redaktora TV Markíza poznáme aj vďaka jeho rozhovorom so známymi celosvetovými hviezdami. Všetky pracovné záležitosti však musel na nejaký čas prerušiť pre mozgovú príhodu, ktorá sa mu stala v roku 2017. Našťastie, v nemocnici po nej bol podľa jeho slov iba približne mesiac. Dlhšie sa zotavoval doma.

foto: archív Borisa Prša

Napriek všetkým nepríjemným udalostiam, ktoré nám rok 2020 prináša, pre Borisa to nemusí byť taký zlý rok, ako pre iných. Postupne sa totiž začína vracať do televízie a aj v čase koronakrízy pomáha kolegom v redakcii s pracovnými povinnosťami. O tom, v akom režime teraz Boris funguje, sa dočítate v rozhovore nižšie.

– Nejaký čas si kvôli úrazu spred dvoch rokov trávil doma. Čo tvoj zdravotný stav? Cítiš sa už lepšie?

Úraz je také slabé slovo. Mňa regulérne porazilo. A zdravotný stav – nuž, jeden deň je to lepšie a druhý deň horšie. A to teraz nehovorím len ako frázu, ale mne sa vážne strieda dobrý a zlý deň. Ale musím povedať, že už aj tie horšie dni sú prijateľnejšie, ako boli…

– Začínaš sa vracať do práce, chýbalo ti to?

Úprimne, na začiatku vôbec. Keď som bol v Kováčovej, tak som vôbec nepociťoval potrebu sa vrátiť do prace. Dokonca so mnou kamarátka robila rozhovor do Slovenky a pýtala sa ma na návrat. Povedal som jej, že nad tým vôbec neuvažujem. Ale postupom času mi to začalo chýbať a bol som stále viac a viac rozhodnutý, že sa chcem vrátiť. Veď ja vlastne nič iné neviem robiť. (Smiech)

– Nestratil si chuť pracovať v médiách?

Asi som ti už v predchádzajúcej otázke z časti odpovedal, ale nestratil. Mňa ta práca jednoducho stále baví…

– Pre koronavírus sa mnoho ľudí muselo presunúť na home-office. Ty nie si výnimkou; pracuje sa ti dobre aj z domu?

Úprimne? Mám teraz viac roboty, ako keď som bol v práci.(smiech) Ale asi to záleží najmä na tomto mojom povolaní, lebo robiť šoubiz v čase pandémie má pre respondentov mnohé výhody. Najmä, všetko si natočia sami a pošlú mi len to, čo chcú. A to im, úprimne, naozaj vyhovuje.

– A ako vyzerá tvoj bežný deň teraz?

Ja vstávam na dvakrát, lebo o šiestej si dávam prvú tabletku a idem ešte do postele. Väčšinou sa mi aj tak nechce spať, no potom väčšinou zaspím. Ale ak si odmyslíme raňajky a takmer každodenné cvičenie, tak potom vybavujem veci do práce. Oslovujem známych ľudí; teraz, v čase korony, sa točí všetko okolo toho. Takže väčšinou mi sami nahrajú, čo robia doma, a ja to potom posúvam ďalej do TV Markíza.

– Teraz pomaly začínaš znova v Reflexe; chystáš sa aj na ďalšie relácie?

Asi nikto nevie, čo bude. Zatiaľ som šťastný s Reflexom a nemienim to meniť. Reflex ma neuveriteľne nabíja a sme v ňom skvelá patria na čele s našou šéfkou Zuzkou Štelbaskou. Čo viac si priať.

foto: archív Borisa Prša

– Na záver si trošku zalovme v pamäti. Máš niekoľko „značiek“ na tele, ktoré ti nakreslili celebrity počas rozhovoru, a ty si si ich dal následne vytetovať. Koľko ich je a od koho sú?

Prvá bola od Willa Smitha, potom Margot Robbie a Gal Gadot.

– Máš aj nejaké obľúbené?

Svojim spôsobom asi každé, že do toho išli a chceli. Ale jedinú spätnú väzbu mám len od Willa. Takže asi jeho. Najmä, bol prvý…

– Chceš niečo odkázať našim čitateľom?

Asi len, nech sú všetci zdraví. To je to najdôležitejšie. Nič iné nám netreba.

Pýtal sa Jozef Buhaj