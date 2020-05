Recept: Čokoládové pokušenie pre mamičky - Zaujímavé novinky ZN.SK

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamičkám. Pripravte im ku Dňu matiek sladké prekvapenie a vychutnajte si nielen spoločné chvíle, ale aj čokoládovú tortičku, ktorou dáte jasne najavo, čo pre vás mamička znamená.

Upečte malé čokoládové prekvapenie pre vašu mamičku aj celú rodinu. Recept nie je vôbec zložitý a s formou v tvare srdiečka bude dezert kombinujúci kakao, kávu a cukríky Haribo dokonalý. Skvele sa k nemu hodia aj čerstvé jahody.

Čokoládové pokušenie pre mamičky

Ingrediencie:

100 g kvalitnej čokolády s vysokým obsahom kakaa (ideálne okolo 60 %)

100 g masla

3 vajcia

2 lyžice krupicového cukru

2 lyžice hladkej múky

2 lyžice kvalitného kakaového prášku

2 lyžičky čerstvo namletej kávy

Haribo Love Hearts

maslo na vymastenie formičiek

kakaový prášok alebo najemno namleté oriešky na vysypanie formičiek

cukor múčka alebo kakao na posypanie

Postup:

Najprv si pripravte zapekacie mištičky. Môžete použiť porcelánové, silikónové alebo kovové. Dôkladne ich vymastite maslom a vysypte kakaovým práškom alebo mletými orechmi. Ak použijete nádoby s objemom 150 ml, budete potrebovať 6 kusov.

Čokoládu nalámte do kovovej alebo porcelánovej misky, pridajte na kocky nakrájané maslo a dajte rozpúšťať do vodného kúpeľa. Keď sa rozpustí, nechajte chvíľku vychladnúť.

Vajcia vyšľahajte s cukrom do hustej peny. Ideálne bude, keď použijete robot s metličkou na šľahanie. Mierne vychladnutú čokoládu s maslom vlejte do vaječnej zmesi a dôkladne premiešajte.

Vsypte múku, mletú kávu a kakaový prášok. Opäť premiešajte. Pracujte opatrne, aby cesto zostalo pekne našľahané.

Cesto nalejte do pripravených zapekacích mištičiek. Do prostriedku každého cesta dajte jedno srdiečko z balenia Haribo Love Hearts a dajte na hodinu do chladničky.

Rúru predhrejte na 200 °C.

Zapekacie mištičky dajte do rúry a pečte 6 minút. Potom ich vyberte z rúry von a nechajte pár minút odpočinúť. Opatrne vyklopte na tanier a ozdobte Haribo srdiečkami, ovocím, pokojne aj šľahačkou alebo zmrzlinou a jemne posypte múčkovým cukrom.

Ihneď podávajte. Vnútro dezertu by malo zostať aspoň jemne tekuté.

Srdiečka pre všetky mamičky

Oslaďte mamičkám ich deň, ktorý tradične pripadá na druhú májovú nedeľu. Potešte ich červeno-bielymi srdiečkami Haribo Love Hearts, ktoré sú mäkké a želatínu v nich harmonicky dopĺňa penový cukrový vankúšik. Cukríky naviac neobsahujú umelé farbivá. Užite si sladký Deň matiek s Haribo Love Hearts.

Odporúčaná cena je 0,75 €