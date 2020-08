Recenzia: Šťastie je krásna vec, česká komédia o šťastí a jednoduchosti

Do slovenských a českých kín sa dostáva nová česká komédia so zaujímavým obsadením a myšlienkou s akou sme sa naposledy stretli pri Dedictví, aneb kurvahošigutentág. Nie každý je schopný prijať závratnú sumu peňazí vo vlastných rukách, ak žije jednoduchý život. Kým Bohumil Stejskal bol dedinský povaľač, ktorého prekvapilo závratné dedičstvo, Čeněk a Jana sú český párik z dediny, ktorý nikde nepracuje, dlhy má na všetky smery a peniaze sú tak niečo, čo sa u nich rozkotúľa veľmi rýchlo. V momente, keď vyhrajú 176 miliónov českých korún v lotérii, svitá na lepšie… alebo skôr svitá na iné časy. Šialená suma peňazí v rukách ľudí, ktorí s nimi doteraz nevedeli zaobchádzať odštartuje šialenú jazdu míňania a rozhadzovania, akého sa nedopustili ani Blbí a blbší po náleze obsahu kufríka.

Z českého prostredia dediny, z pomedzi jednoduchých ľudí a pritom s pohľadom na ľudskú prefíkanosť a pretvárku, prichádza komédia, ktorá po dlhšom čase ponúkne iný štýl filmu. Šťastie je krásna vec síce znie ako text slávnej piesne, no odteraz je aj komédiou, v ktorej sa dá prepáčiť pár produkt placementov, pár detailov, ktoré by po právnej stránky platné neboli, no prináša emócie. Tie emócie, pri ktorých máte chuť utrhnúť stoličke operadlo a chytať sa za hlavu. Spôsob, akým narábajú s peniazmi Jana s Čeňkom je dychberúca. Nakoniec ako divák ani neviete, či si zobrali ponaučenie z toho, ako veľmi rýchlo o peniaze prišli, no happyend spojený s nečakanou investíciou je skrátka…

Asi každý by sa zachoval inak…

Bez priveľkého prezrádzania deja, Šťastie je krásna vec prichádza s krásnou ukážkou ľudstva, jeho chýb, pretvárky, ale povedzme aj situácii, ktoré sa pokojne môžu stať. Pritom komédia zostáva komédiou. Nejeden divák určite spustí matematiku, svoj scenár a postup, ako by s peniazmi nakladal on. Nepochybne. Zhodnotí, že Čeňkov a Janin spôsob nebude ten správny, no to by už nebola komédia, ale film s väčšou vážnosťou. Môžeme prehliadnuť pár právnych chýb, kedy by zákony určite niektoré postupy nedovolili. Zostane pritom zábavný scenár, podarená komédia, aj herecké výkony známych aj menej známych mien.

Herectvo nemožno považovať za zlé. Jana stvárnená známou tvárou z filmovej scény posledných rokov zväčša z vedľajších úloh, herečkou Petrou Hřebíčkovou, sa dokázala zhostiť svojej úlohy príliš jednoduchej ženy, ktorá sa absolútne charakterovo hodí do páru s Čeňkom (Karel Zima), ktorý je napriek tomu celkom iný. Jednoduchý svojim vlastným spôsobom. Ich radosť a emócie sú uveriteľné, podobne ako výkony iných hercov a to tvorí pocit z komédie o nenútenosti, ale skôr súčasnej prirodzenosti. Hoci sledujete dej so zaťatými zubami, alebo si idete vykrútiť hlavu, ste len diváci a dej ani myšlienkami, ani neskôr diaľkovým ovládačom nezmeníme. Aj preto určite evokuje myšlienky na vlastný postup. Azda každý má jasno, že by sa zachoval inak. Ale ako?

Skrátka je na čo pozerať

Zaujímavá myšlienka a nie veľmi okúkaná téma závratnej výhry v rukách nepripravených jednoduchých ľudí. S touto témou sa dá pohrať, vyhrať, aj celý príbeh pokašľať. Filmári stavili na známe, skúsené, aj na tváre, ktorým doteraz nedali hlavné úlohy a nedopadlo to vôbec zle. Dokonca tu sledujem opäť trend posledných rokov, zobrazovať duchovného ako negatívnu postavu, ktorá nesie podiel na dedinských intrigách. Akási vypočítavosť, prešpekulovanosť, ale aj drobné detaily ako zlozvyky bežných ľudí, vytvára z postavy farára (Tomáš Jeřábek) niekoho, koho divák nemôže mať rád. No prijme ho, pretože mu bude pripomínať niečo, čo veľmi dobre pozná a berie to ako súčasť dediny. Film totiž nevytvoril žiadnu neexistujúcu postavu. Herca pritom poznáme veľmi dobre ako pohŕdavého ležérneho zamestnanca „bežnej banky“ v reklamách pre českú modernú banku AirBank.

Objaví sa tu aj Ester Geisslerová. Kým v LOVEnie (2019) hrala prílišnú naivku, tu sa predstaví v úlohe kalkulujúcej afektovanej predavačky drahých áut. Po dlhšom čase máme ako diváci možnosť vidieť Markétu Hrubešovú, ba dokonca v rovnakom filme s hercom Ondřejom Pavelkom. Obaja sa stretli v známom a v rámci kinematografie významnom filme Sedím na konári a je mi dobre (1989) Juraja Jakubiska. Herecký koktail celkovo nechutí zle. Na film sa určite radi pozrieme, keď sa objaví v televíznom vysielaní. A pokojne aj na vydanom vlastnom DVD.

Filmová novinka má 99 minút. Na Slovensku film uvádza spoločnosť Continental s premiérou 20. augusta 2020. V Čechách sa film objaví s oneskorením 27. augusta a uvádza ho spoločnosť Bioscop.