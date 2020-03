Ako vyzerá z blízka limitovaná kniha Stále ťa mať (Peteraj+Augustín)?

Stále ťa mať bol výnimočným limitovaným knižným projektom, ktorý sa objavil v počte len 200 kusov pre každý z troch variantov len nedávno. Srdce ženy, Anjelica, Ty a ja, ako zneli názvy kníh jednotlivo, nesú netradičný rozmer 12×12 cm. Spolu vzniklo 600 kníh, ktoré prilákali ľudí so záujmom o umenie, knihy aj zberateľské hodnoty.

Stále ťa mať

Drobná kniha s textami Kamila Peteraja získala na svojej zberateľskej hodnote práve vďaka grafickej úprave, ilustráciám a celkovom špeciálnom dizajne. Výtvarník Martin Augustín pre knižnú sériu pripravil niekoľko ilustrácií, ktoré neboli nikde publikované a tematicky sa spojili s jednotlivými textami. Hlavnými motívmi sú ženy, čo vidieť už na obálke všetkých troch kníh.

Súčasťou drobnej knihy je ochranná kazeta, vystlaná molitanom, malá magnetická škatuľa so zrkadielkom, opäť s motívom ilustrovaným Martinom Augustínom. Pribalená je okrem faktúry a ďakovného listu riaditeľky vydávajúceho vydavateľstva IKAR, a.s. taktiež serografia podpísaná Martinom Augustínom s označeným sériovým číslom. Mimo podpísanú serografiu je to však aj materiálové vyhotovenie knihy, čo z nej robí drahší produkt a zberateľský artikel.

Foto: kozmetické zrkadielko pre ženy, keďže práve tie budú asi obdarovanými touto knihou najčastejšie. Im sú totiž zasvätené ilustrácie, aj texty.

Dôležité postrehy

Najväčšou zaujímavosťou je technológia zlatej oriezky, ktorá v sebe ukrýva ďalšiu ilustráciu. Tá sa však objaví až vtedy, ak nahnete strany knihy do strany. Na jednej alebo aj druhej strane. V stave bez ohýbania je pokrytá zlatým lesklým farbením, no po ohnutí vynikne skrytá farebnosť. Nemecká patentová technika je unikát a na Slovensku nie je úplne bežný. Na ilustračných fotografiách sú knihy vyobrazené s obrázkom viditeľným priamo, no reálne je čistá zlatá a obrázok sa objaví až po malom zásahu rúk.

foto: pohľad na zlatú oriezku z hora bez ohýbania strán.

foto: pohľad na zlatú oriezku z hora po ohnutí strán.

Matný jemný materiál, ktorý tvorí obálku knihy, sa objavuje na niektorých drahších knihách, ale už sme ho videli na obálke najnovšej knihy Lucii Saskovej. Ak nejde o totožný, určite aspoň podobný. S ilustráciou vo svetlých farbách ale vyniká luxusne. Vnútro tvoria jednotlivé strany s textami, elegantnou, hoci tak trochu miestami vzdušnou grafickou úpravou. Obsahom knihy je niekoľko ilustrácií. Celá grafická úprava pôsobí príjemne, luxusne, tak ako očakáva majiteľ zberateľskej knihy.

Súčasťou je pár bielych rukavíc, ktorý síce sťaží hmatové precítenie materiálov, ale ak máte skúsenosti z iných kníh, viete si zvyšné pocity dotvoriť. Najmä ak sami materiál poznáme, a nechceme si svoj vlastný kúsok poškodiť.

Veľký záujem o knihu a jej vypredanie

Kniha bola mimoriadne žiadaná. Niektoré čísla boli okamžite vypredané už krátko po uvedení do predaja počas Bibliotéky 2019. Posledné kúsky mizli postupne okolo decembra až januára, než sa aj posledné rezervácie celkom potvrdili a dnes je kniha celkom vypredaná. Znamená to, že na Slovensku existuje 600 majiteľov zberateľskej knihy tohto setu, ktorá neposlúži ani tak na čítanie známych textov a veršov Kamila Peteraja. Skôr vyplní presklenú vitrínu a občas poteší ruky svojho majiteľa.

Článok a pohľad na knihu nie je PR článkom na podporu predaja a nevzniká v spolupráci s predajcom, ktorým bola exkluzívne luxusnakniznica.sk. Článok je pohľadom na náš vlastný zakúpený, nijako nezľavnený kúsok v rámci vlastnej zbierky. Aj preto sa pohľadu na knihu venujeme až po vypredaní limitovaného kúsku. Podobnej knihe sme sa venovali nedávno v rámci plánovaného vydania knihy o Karolovi Duchoňovi.