Recenzia: kniha Príbehov pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční

Keď sa vám v rukách ocitne kniha o ktorej ste predtým netušili vôbec nič a už z prvých stránok nerozumiete, prečo ste o nej nepočuli, práve toto je ten prípad. Knižka, o ktorej sme netušili, že existuje a pritom v sebe prináša neuveriteľné množstvo zaujímavostí a výnimočných osudov rôznych chlapcov a mužov vo svete, nadchne už po prvej minúte.

Ako stvorená pre chlapcov, samostatných čitateľov, ktorí potrebujú motivovať, alebo posmeliť. Je nabitá toľkou pozitívnou energiou, že sa mi ťažko hľadá podobná kniha. Pozitíva dosť na to, aby pohla aj s dospelým človekom a posmelila ho v jeho snoch.

Príbehy o výnimočných chlapcoch, alebo ak chcete mužoch

V slovenskom preklade kniha s dlhým názvom Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční, vystihuje to, čo sľubuje. Pravdivé príbehy o skvelých mužoch našej histórie sú v mnohom prekvapením. V priebehu posledných rokov sa na trhu objavilo viacero kníh o úspešných ženách, skvelých zástupcov nežného pohlavia vo vede, výskume, armáde, politike, či kultúre. O mužoch sa v tomto smere hovorí vo všeobecnosti, alebo priamo a jednotlivo. Kniha, ktorá by sa orientovala na úspechy menej známych ľudí, alebo známych v období, keď sa ich sláva a talent tvorili, to úplne bežné nie je. Knižka je preto zaujímavá od prvého kontaktu.

V pevnej kvalitnej väzbe s tvrdou obálkou vychádza pod vydavateľskou značkou Ella & Max, ktorá je známa literatúrou pre deti. V tomto prípade je kniha určená všetkým ročníkom detí na základnej škole, avšak po pravde pri tomto cielení by bolo nesprávne skončiť. Dôležité informácie v nej nájde aj stredoškolák a po dvoch hodinách ju odkladám len z časových dôvodov aj ja, človek o niečo starší než školopovinné ročníky. Náučná, zaujímavá, mnohokrát dokonca prekvapivá kniha, ktorá otvára obzory všetkými smermi. Odrazu sa dozvedáte niečo o tvorcovi slávnej The Muppet Show, o slávnych ľudí z prostredia filmu, ľudí s postihnutím vynikajúcich v matematike, či o slávnych hudobníkoch, o ktorých dielach ste počuli, hoci mená byť známe nemusia.

Ben Brooks a Quinton Winter

Kniha, ktorú napísal mladý Nemec Ben Brooks, by zrejme nebola tým, čím je, keby neobsahovala všetky ilustrácie od Quintona Wintera. Ten vytvoril ku každej jednej osobnosti jej portrét a zachytil okolo neho aj časť sveta, v ktorom vynikal, alebo žil. Čiže čitateľ nespoznáva len osobnosti našej histórie, ich život, ale každú jednu postavu aj vidí. Osobnosti ako Nelson Mandela, Mahátmá Gándhí, Lionell Mesi, John Lennon a mnoho iných sú vyobrazení tak, ako ich poznáme z médií, obrázkov a nemusíme sa trápiť veľkou identifikáciou. Najmä dieťa samotné, ak už má byť cieľovkou, sa nestráca ani po informačnej ani vizuálnej stránke.

Nejde o učebnicu, ani o nudné vzdelávanie. Knižka pristupuje k čitateľovi tak, aby zaujala a to sa jej darí dokonale. Dokonca aj pri neznámych ľuďoch, ktorých život je inšpirujúci a hovorí o úspechu. A zábavná je do poslednej stránky. Veď posledným z príbehov je ten Williama Moultona Marstona (1893 – 1947). So svojou manželkou vymysleli superhrdinku Wonder Woman o ktorej pôvode je čítanie zaujímavé. O to viac, že Wonder Woman opäť ožila v posledných úspešných filmoch.

O knihe

Kniha, ku ktorej sa budeme s nadšením vracať, má v sebe určité skryté funkcie. Prvou je oslovenie publika, ktorému sa hľadá niekedy ťažko literatúra faktu. Možno dokonca viac nesmelí chlapci, či sklamaní, ak im nevyšiel projekt, trápia sa neúspechom, môžu byť celkom ideálnym čitateľom. Akéhokoľvek iného chlapca školského aj staršieho veku dokáže len potešiť.