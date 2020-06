Kniha Nezničiteľní a neuveriteľné príbehy medzi životom a smrťou - Zaujímavé novinky ZN.SK

Vo vydavateľstve Albatros vychádza knižná novinka Nezničiteľní. Príbehy ľudí, ktorí dokázali prežiť, alebo vydržať nepredstaviteľné podmienky, či nehody. Ľudia, ktorí prežili niečo, čo by iných položilo. Občas zapôsobila náhoda, inokedy jedinečnosť každého človeka, nech už je akokoľvek fyzicky stavaný, neraz zapôsobilo aj to, čo mal človek v hlave. Tak ako kniha píše svoj podtitul, ide o súbor dych vyrážajúcich príbehov ľudí, ktorých život visel na vlásku.

Kniha Nezničiteľní

Krásna kniha na dotyk, po materiálovej aj vizuálnej stránke, má niekoľko predností a nakoniec je čerešničkou na torte fakt, že má ísť o literatúru pre mládež. Niečo také sa dozvedieť po takmer úplnom prečítaní svedčí o niečom. Buď je kniha naozaj pre mladých a dokáže zaujať aj starších čitateľov, alebo mi len bolo príjemné čítať príbehy preložené tak, aby dávali zmysel bez ťažkých výrazov, zložitého vyjadrovania a boli písané ľudskou rečou. Pri mnohých z nich je práve takéto podanie to vhodnejšie.

Na hranici života a smrti sa píše celkom iný scenár života, než aký sa odohráva počas pokojných dní v bezpečí. Človek vystavený rôznym podmienkam sa zachová rôzne. Príbehy, ktoré skončili šťastne, alebo aspoň čiastočne šťastne. Nejeden príbeh si bude zrejme čitateľ chcieť overiť. Môže. Je to zbytočné. Sedia, podobne ako sedí záver príbehov a ľudských osudov. 196 stranová kniha stredného formátu je jedna z tých, ktoré potešia nadšenca zaujímavých príbehov a kuriozít z reálneho sveta tam vonku. Určenie knihy pre mládež z nej robí po stránke zrozumiteľnosti, ideálnu literatúru pre školákov a študentov. Ideálne pre tých, u ktorých chceme vyvolať záujem čítať. Jeden príbeh totiž núti čítať ďalší. Medzi sebou nesúvisia, hoci niečo podobné v nich predsa len možno nájsť.

Postrehy ku knihe

Knižka nazýva každú jednu kapitolu podľa mena osoby, ktorej príbeh predstavuje. Krátky nadpis potom len prinesie nástrel témy, ktorá na čitateľa čaká. Občas pripomína dobrý názov filmu, veď príbehy, ktoré píše život predávajú aj v Hollywoode. Knižka nie je prostým textom. Dobre čitateľná s výrazným písmom je doplnená veľkými, alebo menšími ilustráciami Kerry Hyndmanovej. Sú jednotné, nerušivé a nevyhnutné. O to viac, ak sú mladí čitatelia práve pri takýchto knihách nároční na obrázky. Každá kapitola nesie aj rok a krajinu. Tým má čitateľ hneď jasno, ktorý príbeh mu bol geograficky najbližšie. Možno o nič nejde, no čítať o uväznenom jaskyniarovi a jaskyni v Nemecku ie je to isté, ako čítať o jaskyniarovi a jaskyni z Južnej Ameriky.

Kniha čitateľa vťahuje. Takmer okamžite. V každom príbehu je dobrodružstvo, alebo len súhrn faktov, ktoré by pre iných boli smrteľné. Všetko sa to odohráva na stránkach knihy v domácom bezpečí. Po prečítaní však viem, že letieť nad džungľou v búrke nebude dobrý nápad, rovnako tak ako nakrúcať kráter chrliacej sopky a viem aj o prípade ženy, ktorá zamrzla a prežila. Sú ľudia, ktorí popierajú vedecké poznatky a práve oni posúvajú hranice a sú obsahom takýchto kníh. Krásna knižka, ktorá nemôže uraziť. S fascinujúcim obsahom, aký spoznávame len v niekoľkých knihách na trhu, no tieto konkrétne príbehy sú v mnohom novinkou.