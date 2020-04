Výnimočná kniha o psoch, psích rekordoch a kuriozitách: Psy v akcii!

Nedávno sme si predstavili prekvapujúcu knihu venovanú chlapcom a úspešným mužom. V podobnom atraktívnom formáte vyšla aj kniha venovaná prekvapivo psom – Psy v akcii! Ak ste ani len netušili, že aj títo chlpatí miláčikovia majú čo svetu umenia a histórie ponúknuť, kniha vás o tom určite presvedčí. V histórii posledných storočí sa pes objavil v hlavnej úlohe viacerých udalostí, stali sa súčasťou mnohých legiend, príbehov, skutočných neuveriteľných udalostí a taktiež nezmazateľne zanechali stopy v umeleckej brandži.

Ozaj, vedeli ste, že filmoví psi Lassie, Rin Tin Tin a Strongheart sú jediné tri psy, ktoré majú svoju vlastnú hviezdu na Chodníku slávy v Los Angeles? Alebo ktorý pes zabehol 480 metrov za menej ako 30 sekúnd, či príbeh najmenšieho psa na svete… Doslova úchvatná kniha, ktorá je prekvapením, ak ste o nej ani len netušili, teší neustálymi zaujímavosťami a kuriozitami. Priamo sa dotýkajú psov, ich rekordov, TOP čísiel, ale rovnako tak aj konkrétnych udalostí. Čítam ju so záujmom väčším než čokoľvek iné s masívnou podporou. Môže za to aj pocit, že čítam niečo neobjavené a o to viac hodnotnejšie. Knižka už je síce vonku od roku 2019, no jej obsah je aktuálny neustále.

Čo vás poteší a nadchne?

Knižka je po materiálovej stránke veľmi pekná, pevná, kvalitná.

Po stránke informačnej sa nedá povedať, že by bola určená len deťom

Obsahuje príbehy slávnych psov a ich osudov

Knižka je plne farebná a plná ilustrácií

Textový obsah je písaný pútavou formou a dokáže zaujať aj náročného čitateľa.

Podtitul knihy znie Neuveriteľné ale pravdivé psie príbehy z celého sveta. Neuveriteľné sú a ako si o nich hľadáte na internete podrobnosti, je jasné, že zakladajú na pravde.

Úchvatná, pretože takou tá kniha je

Kniha má viac ako 130 strán. Poteší jej fyzické vyhotovenie, tvrdá väzba a plná farebnosť. Na knihe sa mimo spisovateľky Kimberlie Hamiltonovou podieľalo aj niekoľko ilustrátorov. Tí vytvorili dojem celistvej publikácie, ktorá podobne ako kniha venovaná smelším chlapcom, pochádza z vydavateľstva Ella&Max. Určenie cieľovky knihy je pomerne jednoduché. Je ním akýkoľvek čitateľ medzi deťmi, ktorý si rád prečíta mnohé zaujímavosti zo sveta. Všetko sa pritom týka psov. Ich anatómie, úlohe v spoločnosti, ako aj psom ako živočíšnemu druhu. Kniha sa im venuje v historických súvislostiach, spomína konkrétne prípady v dejinách, osudy menej známych psov, ich zásluhy, ale ponúkne vždy zaujímavé čítanie. Napríklad po páde dvojičiek WTC aj pred ním sa s udalosťami spájajú osudy niekoľkých psov, ktorých príbehy by sme nepoznali, nebyť podobných publikácií.

Psy nachádzajú priestor v kultúre, pri liečení, v armáde, a rovnako tak aj ako prvok upokojenia pri bežnom domácom fungovaní, bez vyhľadávania lekárskej starostlivosti. Sú súčasťou našich životov a táto kniha nám poodhaľuje mnoho tajomstiev, ktoré sa so psami spájajú. Kniha pritom nie je len rozprávaním konkrétnych svedectiev, služobných psov, či psích umelcov. Je pohľadom na psov ako neobyčajný živočíšny druh.

Vlastnosti knihy: