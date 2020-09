Recenzia: nový sfilmovaný Pinocchio, vizuálny zážitok v slovenčine

Sfilmovať Pinocchia do reálnej filmovej podoby sa mohlo donedávna zdať náročné. Rôznym dielam sa to doteraz podarilo v rôznej kvalite, avšak prekonáva ich verzia od Mattea Garroneho. Ako by vôbec mohla vyzerať tvár chlapca vytvorená z dreva? Vieme už z rozprávkovej predlohy, že rezbár Gepetto túžiaci po synovi si dal pri drevenom chlapcovi mimoriadne záležať.

Kým preslávená Disney verzia Pinocchia je asi tá najznámejšia, dnes sa vo vyhľadávaní najvýraznejšie zobrazí ten filmový. Vo svete vyvolal rozruch a nepochybne zaujal.

Filmový príbeh a ešte s poriadnym slovenským dabingom

Filmový príbeh prinesie veľmi dobre známe dobrodružstvo chlapca, ktorý sa chce stať skutočným živým človekom. Len čo sa naučí chodiť, použije nohy, aby našiel odpovede na otázky, ktoré sa mu ihneď vyroja. Po vizuálnej stránke bolo nevyhnutné využiť počítačové efekty a vzhľadom na dobrodružstvá počas Pinocchiovho putovania ani nebolo možné efekty vynechať. Výsledkom je tak stále vizuálne zaujímavé dielo, ktoré pôsobí ako rozprávka, no nebude tou ideálnou pre najmenších.

Filmový Pinocchio potrebuje mierne staršieho diváka, ideálne tínedžerov, starších žiakov a dospelých. Malému dieťaťu totiž nemusí poskytnúť všetko to, čo bežne získa z rozprávok a vizuálne podobných diel. Zostane len pekným obrazom. (Pre porovnanie taký Shrek je určený azda všetkým generáciám a každej poskytne niečo iné… zmienka o ňom tu nie je náhodou. Aj tam sa objavila postava Pinocchia.) Nesporným veľkým plusom pre film je slovenský dabing. Tým sa nakoniec približuje akémukoľvek divákovi a na rozdiel iných premiér v kinách sa v tomto prípade divák ani nemôže stratiť. Pri originálnom znení by to mohol byť totiž problém.

Na úplný zážitok z filmu je dobré porozumieť príbehu. Vnímať ho, ako aj jeho detaily a pestrosť sveta, ktorým Pinocchio prechádza. Či už sú to príšery, čudesní obyvatelia tohto sveta, dobrí aj zlí ľudia, všetko to tvorí rozprávku a príbeh so všetkým, čo je nám navždy spojené s Pinocchiom a vďaka čomu si jeho príbeh pamätáme. Neobvyklý je pôvod filmu. Talianska výroba a talianske obsadenie je priznané v niektorých typicky talianskych gestách, ale najmä hviezdou, ktorá význam filmu potiahla o niečo vyššie. Oscarový Roberto Benigni z nezabudnuteľného Život je krásny (La Vita e Bella, 1997) v úlohe Gepetta filmu pridáva na hodnote.

Svet plný dobrodružstiev a originálnych scén

To najzásadnejšie vo filme je po vizuálnej stránke aj množstvo zaujímavých miest. Dobové ulice, mestá, interiér, starý cirkus, škola a množstva filmových rekvizít, ktoré nachádzajú svoj priestor a nepôsobia nevhodne časom, či miestom. Filmári si dali mimoriadne záležať práve na dojmoch z toho, čo divák uvidí. O to viac pôsobí film zaujímavo, ak si uvedomíme, že pochádza z Talianska a nejde ani o komédiu, či typický „eurofilm“, aké poznáme z RTVS.

Ten bežne zaujme len televízneho diváka. Bežný konzument hollywoodskej produkcie však tu uvidí kvalitný obraz, zvuk, filmársku prácu a neznáme herecké obsadenie. Kostýmy sú jedinečné, postavy nevidené a originálne. Najmä mladé publikum sa zoznámi s talianskou legendou Benignim, kým celý film bude pôsobiť ako novinka. Chýbajú v ňom iné veľké hviezdy čo môže náročnému „hollywoodskému fanúšikovi“ pripadať ako mínus, kým iným paradoxne ako plus. Nech patríte medzi ktorýkoľvek z týchto táborov Pinocchio je hlavne o veľkom dobrodružstve, putovaní a viere v riešenie a odmenu. Každý si v jeho príbehu a ceste nájde niečo, čo mu je viac.

Film je aktuálne novinkou, ktorú do kín distribuuje Continental film

Informácie o filme: