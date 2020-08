Pri výbere hračiek sa pozerajte na vek dieťaťa, pre ktoré je

Aj odborníci potvrdzujú, že hračky nie sú len o zábave. Prakticky od prvých dní života dokážu formovať dieťaťu motoriku a uľahčiť poznávanie nového sveta. Aby však hračky mali na dieťa správny dosah, musíte sa pri ich výbere pozerať na vek svojej ratolesti. Nefunguje to tak, že polročnému dieťaťu kúpite hračku pre trojročné deti a potom sa budete čudovať, prečo sa s ňou nevie alebo nechce hrať.

Najmenšie deti

Pre deti do jedného roku života sú vhodné predovšetkým hračky, ktoré rozvíjajú základnú motoriku, vnemy a zmysly. Dieťa prakticky od prvých dní života poznáva nový svet a práve vhodne zvolené hračky mu v tom môžu pomôcť. Hovoríme o nekomplikovaných hračkách ako hrkálky, kocky, plávajúce hračky do vane či loptičky. Pre dieťa je dôležité, aby mohlo pri hraní rozvíjať základnú motoriku a získavať množstvo vnemov. Samozrejmosťou musí byť bezpečnosť, hračky musia byť dostatočne veľké, aby ich dieťa nemohlo nešťastne prehltnúť. Vždy však odporúčame dozor rodičov.

Do troch rokov

Aktivita detí vo veku dvoch či troch rokov prudko stúpa a neustále si pýtajú nové a nové hračky. V tomto prípade už môžete pristúpiť aj k výberu „zložitejších“ hračiek. K slovu sa dostávajú rôzne stavebnice, autíčka, postavičky, tabule s kriedami či veľké puzzle alebo knihy, prípadne bábiky. Nebojte sa, deti vám pri týchto hračkách už dokážu prejaviť spätnú väzbu a dať najavo, aké hračky ich zaujali, a naopak, ktoré by ste im už v budúcnosti nemali opäť kupovať. Stále si však všímajte aj bezpečnosť, je totiž možné, že hračky sa aj rozbijú, no súčasné moderné hračky by toto mali zvládnuť a ani po rozbití by na nich nemali ostať ostré hrany.

Predškolský vek

V predškolskom veku už dieťa môže aj prostredníctvom hračiek získavať vedomosti a nové podnety o vonkajšom svete. Vhodné sú obrázkové či hovoriace knihy zamerané na získavanie nových vedomostí či základy cudzieho jazyka, prípadne rôzne magnetické dosky. Samozrejme, na základe vkusu vášho dieťaťa môžete pristúpiť aj k rôznym športovým hračkám či jednoduchším spoločenským hrám.

Zdroj obrázka: FamVeld / Shutterstock.com