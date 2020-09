Na plátna kín prišiel rozprávkový Pinocchio v čarovnom hranom filme - Zaujímavé novinky ZN.SK

Príbeh dreveného chlapca, ktorý sa túži stať človekom, patrí medzi najobľúbenejšie rozprávkové príbehy sveta. Pinocchia poznajú generácie filmových divákov a diváčok najmä z animovanej celovečernej snímky, teraz prišla na plátna slovenských kín vizuálne očarujúca hraná verzia.

Príbeh, ktorý pozná celý svet

Rezbár Geppetto vychováva oživenú bábku Pinocchia ako vlastného syna. Pinocchio však nie je najvzornejším chlapcom a nechá sa ľahko nahovoriť na darebáctva. Jedného dňa ho podvedú a unesú, vďaka čomu ho čaká cesta plná dobrodružstiev vo svete neuveriteľných tvorov i netvorov. Z brucha obrovskej ryby sa cez zem hračiek dostane až na pole zázrakov. Podarí sa mu uniknúť nebezpečenstvám a splniť si svoj sen – stať sa skutočným chlapcom?

Slávna literárna predloha vo filme

Pri adaptovaní známej literárnej predlohy do podoby hraného filmu sa stretol skúsený a oceňovaný tím tvorcov. Režisér Matteo Garrone je dvojnásobným držiteľom Veľkej ceny z Filmového festivalu v Cannes (filmy Gomora, Reality show). O dizajn postáv sa postaral dvomi Oscarmi ocenený maskér Mark Coulier, známy aj prácou na filmoch o Harrym Potterovi. Vizuálne efekty mala na svedomí Rachael Penfoldová, ktorej štúdio One Of Us pracovalo na efektoch filmov Aladdin či Revenant Zmŕtvychvstanie. V úlohe rezbára Geppetta exceluje herecká legenda Roberto Benigni, ako Pinocchia uvidia diváci a diváčky talentovaného detského herca Federica Ielapiho.

„Pinocchio je mojím snom už dlho, ešte z detských čias,“ hovorí o predlohe režisér a dodáva zaujímavý fakt: „Na stole mám stále svoj osobný obrázkový scenár k Pinocchiovi, ktorý som ako dieťa nakreslil a vymaľoval, a ktorý patrí k mojím najcennejším pamiatkam.“

Hraný film Pinocchio, ktorý mal svetovú premiéru vo februári na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, prináša na plátna slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.