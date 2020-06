Prečo počítame v desiatkach a čo by bolo, ak by sme mali 6 prstov?

Už ste sa niekedy pozastavovali nad tým, prečo je mnoho číselných skupín riešených na desiatky? Prečo predajca reziva reže hranoly len na násobky desiatich, či piatich, prečo su cukríky balené zväčša v násobkoch desiatich, prečo neexistuje balenie DVD po 12 kusov, ale zaokrúhľuje sa na desať? Prečo ide o desatinné čísla, prečo máme desať číslic s hodnotou a prečo počítame významné výročia na desaťročia? Za všetko môžu prsty na našich rukách.

V článku sa dočítate:

Ako vznikla desiatková – decimálna sústava

Kam sa mohol uberať vývoj, obchod a matematika, ak by sme mali 6 prstov

Ako by to vyzeralo, keby boli prsty 4

Čo všetko počítame na desať

Viac o existencii ľudí, ktorí majú naozaj iný počet prstov

História a prsty na rukách ovplyvnili celý svet

Prsty na rukách boli odjakživa nástrojom na dorozumievanie. A to platí aj pri výmennom obchode, ktoré bol na počiatku akéhokoľvek obchodu v evolúcii človeka rozumného, zručného, moderného, a zostane súčasťou aj človeka digitálneho. Nech už sa človek bude nazývať akokoľvek, výmenný obchod pozostáva nie len z komunikácie, ale aj dohodnutej ceny. Čokoľvek sme kedy počítali, vzdelaní, nevzdelaní, jasný počet bol ten, ktorý bol počítateľný na rukách. To, čo sa dalo ukázať a s čím sa dalo počítať, to sme prijali. Takže 1 až 5 a následne 6 až 10. Spolu desať prstov, alebo na jednej ruke 5.

foto: prsty máme (za bežných okolností) štyri s palcom, no počítame ho ako prst

Ak by mal človek na rukách 6 prstov, s najväčšou pravdepodobnosťou by si vyvinul matematické pomenovanie pre jedenásty a dvanásty prst. Nešlo by o slovo „jedenásť“ ktoré je odvodené od jednotky s príponou –násť, pretože je súčasťou skupiny čísiel 11-19 s „násť“. Šlo by o celkom originálne číslo, ktoré teraz nepoznáme, pretože nikdy nevzniklo. Všetko by sme tvorili po šesť kvôli jednej ruke, alebo po dvanásť, aby sa nám ľahšie počítalo. Bolo by to zaujímavé, pretože hodnota jednej ruky by bola párna, čo v súčasnosti nie je. Desať prstov skrátka ovplyvnilo fungovanie obchodu, trhu, vývoj peňazí a ovplyvňuje celé ľudstvo bez toho, aby sme si to uvedomovali.

A čo tak štyri prsty pre celé ľudstvo, aký by bol rozdiel?

Ak by sme mali prsty štyri, Simpsonovci by konečne na tom boli správne. Tie slávne animované postavičky majú odjakživa len štyri prsty. No ich matematický systém je decimálny presne tak ako ten zaužívaný vo svete. Decimálny – deci – desať. Od pomenovania „deci“ vychádza aj metrická sústava, pomenovanie desiatich centimetrov ako decimeter, v litroch deciliter a na samotnom skladacom metri by bolo nepredstaviteľné, aby nemal výraznou číslicou označené všetky desiatky. Je totiž zvykom, že kvalitné meracie prostriedky majú násobky desiatich vždy výraznejšie, pre ľahšiu orientáciu. Keďže aj rozmerný materiál sa takmer vždy reže v rozmeroch, ktorý je násobkom čísla desať, je skrátka svet nastavený na desiatky… nie šestky, jedenástky, alebo slová, ktoré nevznikli, pretože nemáme šesť, alebo sedem prstov na ruke. Aspoň nie bežne. Anomálie teraz nepočítame. Pri štyroch prstoch na ruke by sme sa stretli s ešte jedným problémom. Nikdy by nevznikli číslice deväť a desať. prípadne by osmička vyzerala tak, aby bola použiteľná ako číslica desať.

foto: prípady, keď má človek viac prstov nazývame polydaktília. Polydaktílii sa venujeme v samostatnom článku tu.