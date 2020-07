Postele si môžete kúpiť od slovenského výrobcu a nie je nutné zahraničie

Neradi nakupujte nábytok z iných krajín? Je to pochopiteľné, keďže zahraniční výrobcovia často nastavia vyššie ceny, a občas vstupujú do hry aj problémy s logistikou. Poznáme prípady, keď ľudia čakali na objednaný nábytok aj polroka, lebo sa niečo zaseklo v dodávke zo zahraničia. A samozrejme, svoju úlohu hrá aj vzťah ku Slovensku a podpora domácich výrobcov. Ak patríte do tejto skupiny ľudí a chcete si kúpiť novú posteľ, tak vieme, kde také postele nájdete.

Nemusíte ísť ani do obchodu

Ak nás čítate v nejakej menšej obci, tak sa nemusíte báť, nebudeme vás posielať do obchodu ani do Bratislavy a ani do Košíc. V skutočnosti nemusíte ani len vyjsť z domu. Kvalitné slovenské postele si totiž môžete kúpiť priamo z pohodlia svojej obývačky. Stačí si len zvoliť posteľ, ktorá sa vám najviac pozdáva, a počkať si na to, kým vám ju kuriér doručí.

Slušná kvalita za prijateľnú cenu

Ako už bolo spomenuté, pri kúpe postele sa nemusíte pozerať do zahraničia. Nie je to tak, že ak je posteľ povedzme z Talianska, je automaticky fantastická. Pri kúpe od slovenských výrobcov nájdete veľmi slušnú kvalitu za prijateľnú cenu a vo väčšine prípadov s kratšou dobou doručenia, než keby ste posteľ objednávali zo zahraničia. A to už je niečo, čo môže presvedčiť aj ľudí, ktorí možno doteraz nepreferovali slovenské postele.

Široký výber

Plusom je aj to, že slovenskí výrobcovia ponúkajú široký výber postelí. Môžete si zvoliť medzi manželskými posteľami, poschodovými posteľami, rozkladacími posteľami či jednolôžkami. V sortimente sú taktiež postele s čelom, resp. bez čela a taktiež postele s úložným priestorom, resp. bez úložného priestoru. Voľba je len na vás. Nezabúdajte ani na to, že kúpou slovenských produktov vrátane postelí podporujete aj našu ekonomiku, čo je tiež nezanedbateľné.

Zdroj obrázka:

Nenad Aksic / Shutterstock.com