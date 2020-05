Pomelo a jeho vlastnosti, skladovanie a využitie v kuchyni

Pomelo, ovocie, o ktoré u nás nie je obrovský záujem. Pritom je tak lahodné a zdravé. Tento kríženec pomaranča a grapfruitu je známy aj ako kráľ medzi citrusmi. Pochádza z juhovýchodnej Ázie a je jedným z pôvodných druhov citrusov, ktoré nevznikli krížením. Pestuje sa hlavne v Kalifornii, Číne, Mexiku a tiež v Španielsku, hoci v oveľa menšej miere. Obsahuje množstvo potrebných a užitočných látok pre ľudské telo, preto by bol hriech ho niekedy neochutnať aj napriek komplikovanejšej konzumácii. V zahraničí ho tiež nazývajú “Honey Pomelo” pričom sa poukazuje na medovú chuť.

Najväčší citrusový plod

Málokto vie, že plod pomela dorastá až do hmotnosti 5 kg. Najčastejšie vyskytujúce sú menšie, s hmotnosťou okolo 1 kg. Dôvodom je manipulovateľnosť pri skladovaní, transporte a predaji. Reálny podiel využiteľnej časti plodu je podstatne menší, kilový plod má dužiny zhruba ako veľký pomaranč. Dužinu má bledo žltú, oranžovú až červenú. Na rozdiel od iných citrusových plodov je kôra pomela mimoriadne horká a považuje sa za nepožívateľnú. Chuť pomela je veľmi podobná grapefruitu, ale omnoho miernejšia. Oveľa sladšia a menej horkejšia.

Pozor na priveľmi prezretý plod, ktorý ste mali dlho odložený na horšie časy, alebo len náladu pre jeho prácne lúpanie a čistenie. Prezretý môže horknúť a získavať sladkasté až nepríjemné arómy. Zaujímavosťou je, že na vzduchu síce po určitom čase tvrdne, ale nie na kameň. Vďaka rozpadavej dužine, ktorá si drží obsah tekutiny, je jedlý aj keď si ho odložíte na druhý deň. Viac ako je tomu pri mandarínkach a pomarančoch.

Pomelo bohaté na vitamíny a minerály

V pomelu nájdeme množstvo blahodárnych látok, ako sú vitamíny A a C. Okrem toho je plné minerálov – draslíka, mangánu či železa. Vďaka týmto minerálom znižuje riziko vzniku kŕčov a pomáha ľudom s chudokrvnosťou. Pomelo je taktiež silný antioxidant – bojuje proti voľným radikálom a chráni tak telo pred oxidačným stresom a jeho nebezpečnými dôsledkami. Pomelo je bohaté na vlákninu a zlepšuje trávenie. Okrem toho, že zlepšuje zdravie, prospieva aj koži. Obsah vitamínu A udržuje peknú pleť bez akné. Vďaka antioxidantom ničí voľné radikály, ktoré narúšajú tvorbu kolagénu a vysušujú pleť.

Jednoducho lekárnička v prírodnom balení.

Prečo sa pomelo skladuje v celofáne?

V obchode spoznáte chutné pomelo veľmi ťažko. Zrelé pomelo, by malo byť mäkké. Na druhej strane to bohužiaľ nezaručuje, že bude aj šťavnaté. Najlepšie je pomelá kupovať balené do celofánu alebo sieťky, pretože inak pomelo veľmi rýchlo vysychá, zhruba za týždeň sú plody bez tohto obalu vo vnútri pomerne veľmi suché. Jeho výhodou je, že sa dá dlhodobo uskladniť pri teplote 2°C a takto vydrží aj niekoľko mesiacov v perfektnom stave. Kvalitné a zrelé pomelo má taktiež lesklú, pružnú a na dotyk pevnú šupu bez farebných odchýliek. Malé, ale ani veľmi veľké plody sa pre predaj a konzumáciu neodporúčajú. Zrelé plody sa kazia rýchlo, ale pokiaľ ich uskladníme pri teplote približne 5°C a budeme s nimi šetrne zaobchádzať, vydržia až mesiac.

Všestranné využitie v kuchyni

Pred samotnou konzumáciou pomelo olúpeme a zbavíme ho bielej časti šupky, ktorá býva pomerne pevná. Potom pomelo rozdelíme na “mesiačiky”, ktoré stiahneme zo šupky, tak aby zostala len dužina – tá je najlepšia. V studenej kuchyni sa pomelo používa pri príprave sladkých a pikantných šalátov a pri zdobení dezertov. V teplej kuchyni napríklad aj pri exotických pokrmoch v kombinácii s mäsom. Výborne sa hodí s chilli, kokosom, morskými plodmi alebo ázijským korením.