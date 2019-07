Pohár osvieženia: vytvorte si ľadové kocky do limonády, smoothie či kávy

Leto je tu a s ním aj horúce dni. Pripravte sebe a svojim blízkym príjemné osvieženie lahodiace nielen oku, ale aj chuťovým pohárikom. Povzneste vaše limonády, kávu či drinky na vyššiu úroveň vďaka originálnym ľadovým kockám a užite si leto plné jedinečného osvieženia s celou rodinou a priateľmi.

V lete je potrebné dbať na pitný režim. Na ten by sme síce mali myslieť počas celého roka, ale v období tropických dní je to jedna z hlavných tém. Odporúča sa denne vypiť 2 až 3 litre tekutín, pri športe a vysokých vonkajších teplotách je potrebné piť ešte o niečo viac. Kontrolovať pitný režim je dôležité aj u detí, ktoré mu nevenujú príliš pozornosti. Ideálne je piť čistú vodu. Tú je možné ochladiť niekoľkými kockami ľadu, ktoré pri troche snahy a fantázie premenia zdanlivo obyčajné pitie na drink „par excellence“.

Už ste niekedy skúsili zamraziť do ľadu kúsky ovocia, zeleniny alebo bylinky? Ak nie, určite to tento rok vyskúšajte. Je to rýchle, jednoduché a originálne pripraveným drinkom prekvapíte nielen deti, ale aj návštevu.

Ovocné kocky do každého drinku

Fantázii sa medze nekladú. Do ľadových kociek môžete skúsiť zamraziť takmer čokoľvek. Z ovocia je vhodné to nepoškodené a pevnejšie, ako sú jahody, broskyne, lesné ovocie, ríbezle alebo melón, nebojte sa však ani exotickejších plodín ako mango či ananás. Môžete použiť aj rozmixované ovocie alebo napríklad vytlačenú šťavu z limetky a citrusov. Ľadové kocky s kúskami ovocia sa výborne hodia do obyčajnej vody, ľadových čajov, domácich limonád aj do smoothie. Tie skvele doplnia aj zmrazené ovocné šťavy. Ak sa pohráte s farbami, môžete dosiahnuť aj dvoj- alebo viacfarebné kocky. Stačí nádobu na ľad do polovice naplniť ovocným džúsom, nechať zamraziť a potom doplniť šťavou inej farby a opäť nechať dobre zamraziť.

Zázvor aj aloe vera

Čaj či smoothie výborne schladia kocky ľadu s najemno nastrúhaným zázvorom, ktoré im dodajú špeciálnu chuť. Dobre poslúži aj aloe vera. To stačí nakrájať na malé kúsky a do polovice zaliať vodou. Aloe vera ľadové kocky sa hodia nielen do nápojov, ale v prípade spálenia od slnka príjemne osviežia a schladia aj vašu pokožku.

Čo záhrada dala

Nebojte sa zamraziť ani zeleninu, bylinky alebo kvety, veď v lete je ich plná záhrada. Zo zeleniny sa do vody aj limonád výborne hodí uhorka, z byliniek napríklad mäta, medovka, levanduľa či rozmarín. Skôr ako dáte bylinky s vodou zamraziť, jemne ich postláčajte, nápoj vám potom lepšie prevoňajú. Chcete oslniť a prekvapiť návštevu? Zamrazte do vody farebné jedlé letné kvety. Vizuálne, chuťovo aj aromaticky krásne doplnia akýkoľvek vami servírovaný drink.

Špeciálna detská edícia

Prekvapte deti špeciálnym letným drinkom. Môžete použiť kocky s kúskami ovocia alebo ovocnou dreňou, špecialitou sú aj kocky so zamrazenými cukríkmi. To je to pravé detské letné osvieženie. Skúste do ľadu zamraziť napríklad želatínové medvedíky Haribo Goldbären. Tie majú rôzne ovocné príchute a deti budú zo špeciálneho pitia nadšené. Dopĺňanie pitného režimu bude hneď väčšia zábava.

Zvyšky nevyhadzovať

Zostal vám v chladničke jogurt, nedopité mlieko alebo trochu smotany? Zamrazte ich. Mliečne kocky skvele doplnia smoothie, zmrzliny aj miešané ovocné a mliečne nápoje. Uvarili ste si ráno viac kávy? Zamrazte ju. Takéto kocky oceníte vo vašej obľúbenej káve, ktorú príjemne ochladia, ale nezriedia, alebo v ľadovej káve. Ak máte trochu času, skúste sa s kávovými ľadovými kockami ešte trochu pohrať. Formu na ľad naplňte do polovice kávou a nechajte zamraziť, potom doplňte kokosovým mliekom a opäť nechajte zmraziť. Vzniknú vám tak dvojfarebné kocky, ktoré sa hodia do ľadovej kávy aj obyčajného mlieka.