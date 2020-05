Pevnosť Komárno má svoju 0 eurovú bankovku, kúpite ju aj online

Významná historická pamiatka, ktorá už prilákala mimo pozornosť devastačných ruských vojakov aj filmárov a tisíce návštevníkov z celej Európy, má svoju 0 eurovú suvenírovú bankovku. Jedna z prvých bankoviek v roku 2020 patrí pevnosti Komárno.

0 eurová bankovka pre komárňanskú pevnosť

0 eurovú suvenírovú bankovku budú ponúkať priamo v pevnosti. Bolo by tomu inak v prípade, ak by sa podarilo vypredať celý náklad už teraz. Pre koronavírus sú brány múzea zatvorené. Záujemcovia o bankovku však môžu o ne požiadať online priamo na stránkach pevnosti a objednať si ju až priamo domov. Súčasťou zásielky bude pritom aj malá poukážka na zľavu na vstupné, keď sa budete chcieť priamo do priestorov významnej historickej pamiatky pozrieť na vlastné oči.

Najnovšia 0 eurová bankovka zachytáva jednu z najvýznamnejších pamiatok svojho typu na Slovensku. Na bankovke je vyobrazenie bastiónovej Starej pevnosti z roku 1594 a tiež veľký obrázok Leopoldovej vstupnej brány Novej pevnosti. Bankovka vychádza v náklade 10 000 kusov a vzhľadom na koronavírus a obmedzenia, bol spustený online predaj. Ten nepochybne ocenia všetci fanúšikovia a zberatelia 0 eurových bankoviek. Názov pevnosti je uvedený v troch jazykoch. Cena jednej bankovky sú 3 €.

Prečo?

Niekoľko mesiacov, ba dokonca to možno bude viac ako rok, sa stretávame s rôznymi reakciami na 0 eurové bankovky. Kým niekto ich považuje za zbytočnosť, iní patria k veľkým nadšencom tejto myšlienky. Sú však asi takou “zbytočnosťou” (pre nezberateľov, samozrejme), ako albumy na poštové známky, obálky prvého dňa vydania, či zberateľské vydania kníh, ktoré i tak nikto neotvorí, pretože je to zberateľské vydanie. 0 eurová bankovka je však nástrojom, akým dokážu návštevníci pomôcť objektu, alebo múzeu. Je spôsobom, ako prilákať ľudí na návštevu na konkrétne miesto – navštíviť ho. Veď tento koncept sa drží od samotného spustenia bankoviek.

V tomto prípade však koronavírus obmedzuje možnosť osobnej návštevy a preto aj organizácia zastrešujúca údržbu pevnosti a múzea, objednávky využíva na distribúciu malých poukážok, do každej odoslanej obálky jednu. Už samotným predajom sa upozorňuje na pevnosť, jej ponuku v cestovnom ruchu, význam pre mesto a upriamuje pozornosť k nej aj tento článok. 0 eurové bankovky nie sú o zisku pre predajcu, ale najmä o pomoci. Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi, n.o. v Komárne, ktorá sa stará o pevnosť zabezpečuje rozposielanie bankoviek. Sami sme si otestovali spôsob, akým prebieha. Organizácia v záujme potešiť ľudí a ponúknuť im bankovky za čo najprijateľnejších podmienok, dokonca sama dotuje poštovné, obálku a manuálnu prácu ľudí. Od zákazníkov si totiž žiada jediné euro, čo je len polovica reálnych nákladov. Nie, toto nie je robené pre zisk, ale pre ľudí a až potom pre aspoň čiastočné financovanie chodu našich pamiatok, do ktorých po koronavíruse pritečie ešte menej peňazí.

Objednávky online:

Objednajte si svoje 0 eurové bankovky z Komárna na tejto adrese: https://pevnost.komarno.eu/