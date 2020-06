Pamätné 2 € mince si už v mincovni za 2 € nekúpime, zmeny od roku 2020

Ojedinelou v rámci Európy, bola cena 2 € mincí v prípade slovenskej mincovne v Kremnici. Pamätné mince s hodnotou 2 € si totiž záujemcovia mohli kúpiť za 2 €. Aj zberateľské 2 eurové mince tak záujemcovia a zákazníci kremnickej mincovne získali na princípe pripomínajúcom výmenu peňazí v zmenárni. Za rovnakú hodnotu dostali zákazníci presne rovnakú hodnotu v o niečo cennejších zberateľsky atraktívnych verziách. Odľahčene povedané, slovenský zákazník a zberateľ nezaplatil ani o cent navyše. V prípade finančnej krízy tak mohol minúť zberateľskú 2 € mincu v potravinách pri nákupe, no niečo také je pri zberateľoch málo pravdepodobné.

V roku 2020 pripravujú mincu k výročiu vstupu do OECD

V roku 2020 sa môžu zberatelia tešiť na slovenskú zberateľskú euromincu v hodnote 2 € vydávanú pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/. Predpokladaný dátum je november 2020. minca bude k dispozícii aj v podobe 2 000 kusov Ročníkového súboru slovenských euromincí 2020 s pamätnou dvojeurovou mincou v lesklej neobehovej verzii. Taktiež vyjde ako zberateľská karta tzv. “coincard” s pamätnou dvojeurovou mincou v počte číslovanej emisie 5 000 ks ako minca uzatvorená v špeciálnej plastovej karte. Ako prípadný vianočný darček pre zberateľa sa minca ocitne v predaji Kremnickej mincovne s miernou úpravou podmienok.

Mení sa predajná cena mince s nominálnou hodnotou 2 EUR

Jej cena nebude 2 € ale 2,30 € s DPH. Novú cenu odôvodňuje samotná Mincovňa Kremnica, š.p. v správe venovanej zberateľom a zákazníkom mint.sk. „Od roku 2009 predávala Mincovňa Kremnica, š.p. pamätné dvojeurové mince za ich nominálnu hodnotu, to znamená, že ich prakticky vymieňala za iné mince alebo bankovky v rovnakej nominálnej hodnote a neúčtovala zákazníkom žiadne poplatky spojené s prepravou a poistením mincí z NBS do Kremnice, s manipuláciou mincí a ich balením do obalov, v ktorých boli predávané a expedované našim zákazníkom.“

Po novom sa teda bude cena meniť pre spomenuté náklady. Zároveň, hoci dôjde k ich zdraženiu, vznikne vyššia logika s ich predajom. Nebude tak dochádzať len k výmene rovnakej sumy za iné mince, alebo bankovky, ale dôjde k nákupu mincí v nižšej hodnote, než je samotný nákup. Pre zberateľov, ktorí sú zvyknutí nakupovať 2 € mince aj vo väčšom počte, toto zdraženie nebude problémom. Faktom je, že celoplošné zdraženie nebude mať dopad na zmeny v správaní zberateľov. Skôr naopak. Miernym zdražením sa upevní záujem tých, ktorých záujem o mince je vážny a odradí sa záujem tých, ktorí sú viac pred nákupom váhaví a vyberavý. Ciest po Európe však poznáme, že mincovne iných krajín bežne predávajú zberateľské euromince za vyššie ceny. Na oficiálnych miestach, portáloch a aj to sa odzrkadľuje na ponuke ďalších maloobchodných predajcov a ich cenotvorby.

Odkazy: