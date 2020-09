Obľúbené akvaparky a kúpaliská na južnom Slovensku - Zaujímavé novinky ZN.SK

Južné Slovensko sa nám s termálnymi kúpaliskami spája najmä v spojitosti so známymi termálmi vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede, Štúrove, ale zájsť môžeme aj vyššie k Diakovciam, Salibám. Hoci najvýraznejšími akvaparkami na Slovensku sú komerčne známa liptovská dvojica Tatralandia a Gino Paradise v neďalekej Bešeňovej, úspešne im konkurujú miesta položené oveľa bližšie k nášmu najľudnatejšiemu mestu, Bratislave. Na juhovýchod, východ až severovýchod od Bratislavy nájdeme niekoľko príležitostí sa vykúpať a vychutnať si aj v súčasnosti štandardný balík doplnkových služieb.

Možnosti kúpania priamo v Bratislave

Bratislava v minulosti realizovala niekoľko plánov na vybudovanie vlastných kúpalísk. Väčšina projektov je udržiavaná dodnes. Pôvodné kúpele na Grosslingovej ulici nestačili a dnes už neexistujú. Plány na vybudovanie kúpaliska na Žižkovej zhatili priesaky, udržali sa však kúpaliská Delfín v Ružinove, Kúpalisko na Tehelnom poli na ulici Odbojárov, Matadorka s plaveckým bazénom na Úderníckej ulici, Rosnička na Mikuláša Schneidera-Trnavského ako aj kúpaliská v Lamači a Krasňanoch. Prírodné kúpanie si Bratislavčania užívajú na Draždiaku alebo na Zlatých Pieskoch, kde ponuku služieb spestrujú prenájmy nemotorových aj motorových vodných športov a niekoľko ďalších atrakcií. Taktiež je možné ubytovanie.

Senecké jazerá a senecký akvapark

Senec, okresné mesto ležiace na severovýchod od Bratislavy zhruba polhodiny jazdy autom, je dobre prístupné. Známe je pre Senecké jazerá, v minulosti ložiská štrkov a pieskov využívaných v stavebnom priemysle. Súčasťou vodných atrakcií mesta je akvapark prístupný celoročne, kým prevádzka prírodných brehov a kúpania v jazerách je sezónna. Vstupné je spoplatnené len počas hlavnej letnej sezóny. Medzi prednosti akvaparku patrí celoročná prevádzka aj s kvalitným wellnessom. V rámci areálu Slnečných jazier v exteriéri je dostupných viacero reštauračných zariadení, diskoték, ako aj športovísk a oddychových miest.

Ubytovanie Senecké jazerá – tvorené je hotelmi, penziónmi aj chatkami. Súčasťou atrakcií sú a externé tobogany, prípadne súkromné tobogany v rámci areálov konkrétnych hotelov.

Čilistov a Akva Aréna (športový X-bionic areál)

Rozľahlý areál Akva Aréna v Šamoríne v časti Čilistov, je pomerne známy nakrúcaním televíznych seriálových premien, usporadúvaním medzinárodných športových podujatí, konských pretekov, ako aj medzinárodnými návštevami. Miestny akvapark nadchne vonkajšími aj vnútornými toboganmi a ďalšími službami. Cena je vyššia, avšak vyššia je aj úroveň a kvalita poskytovaných služieb návštevníkom.

Dunajská Streda – Thermalpark

V Dunajskej Strede sa teší obľube termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Ponúka aj ubytovaciu časť. Klientela je tvorená českými aj maďarskými návštevníkmi. Bez ťažkostí miesto navštevujú aj návštevníci bez ubytovania z Bratislavy. Plusom je prístupnosť a termálna voda, niekoľko bazénov a relaxačných možností. Súčasťou sú aj vonkajšie bazény s teplou a aj s chladnejšou vodou, ktoré sú prístupné aj v zimných mesiacoch a ponúkajú tak trochu zážitkové kúpanie. Súčasťou rozsiahlejšieho areálu je hotelové ubytovanie, niekoľko súkromných možností ubytovania v okolí, no priamo pri kúpalisku aj známy kemping.

Veľký Meďer – Thermal Corvinus

Viac ako hodinu cesty, ďalej za Dunajskou Stredou, je ďalší z obľúbených cieľov Slovákov, ako aj maďarských turistov a miestnych. Thermal Korvinus, akvapark a kúpalisko sa skladá z vnútornej a vonkajšej časti. Dominantou vnútornej časti je veľký rodinný a zábavný bazén s niekoľkými šmykľavkami a atrakciami. Krytý bazén a krytý plavecký bazén sú najväčšími vodnými plochami, ktoré poskytnú priestor celoročne plavcom aj neplavcom. Teplota vody sa pohybuje nad 27° vyššie v závislosti od ročného obdobia a konkrétneho bazéna. Vonkajšia časť ponúka plavecký bazén, skokanský bazén. Obľúbené sú miesta s umelým prúdom vody, vlnový bazén a detské atrakcie v detskej časti. Teplota v relaxačných bazénoch sa pohybuje nad 25°.

Ubytovanie Veľký Meder je tvorené ponukou 3* hotelov priamo v meste a bohatšej ponuky ubytovania v penziónoch a súkromí. Soľná kaďa a soľné komora, prípadne bioterapia s rybičkami a kozmetické služby sú spestrením ponuky miestnych služieb. Atrakcie a animácie sú sezónne a menia sa podľa ročného obdobia.

Termálne kúpalisko v Podhájskej

V blízkosti Nových Zámkov sa nachádza Podhájska. Známe liečivé pramene sú srdcom populárneho termálneho kúpaliska. Dlhodobo sú miestom, ktoré vyhľadávajú ľudia s rôznym typom ochorenia. Ide o celoročne prístupné miesto s rovnako tak celoročne dostupnými ubytovacími kapacitami. Bazénový svet počas leta ponúka až 9 bazénov s termálnou aj úžitkovou vodou s vodnými atrakciami. Pýši sa tiež wellness centrom Aquamarin so saunami, soľnou a bylinkovou inhaláciou a ponukou masáží. V zimnej sezóne sú prístupné sedací bazén s terplotou do 40°C, detský s teplotou do 32°C a ochladzovací s úžitkovou vodou a minimálnou teplotou 18°C.

Ubytovanie Podhájska – bohatý výber chalúp a domov. Zväčša zrekonštruované súkromné domy a penzióny s dobrou prístupnosťou. Súčasťou miestnej ponuky služieb je niekoľko hotelov a penziónov. Podhájska svojou polohou výrazne spája návštevu kúpaliska aj s ubytovaním.

Foto: oficiálne stránky kúpaliska: http://www.tkpodhajska.sk

Patince

Patince ťažia z prítomnosti termálneho kúpaliska, aj svojej jedinečnej slnečnej polohy. Najjužnejšie miesto na Slovensku je známe svojou termálnou vodou s 27°C a toboganovým svetom s celkovou dĺžkou až 150 metrov. Kúpalisko ponúka rekreačný detský, väčší detský bazén, pre dospelých športový, sedací, aj plavecký bazén. Miestna voda má priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo

Thermal Resort Vadaš

Štúrovo patrí medzi najznámejšie kúpaliská a strediská cestovného ruchu na južnom Slovensku. Pri hraniciach s Maďarskom. Miestny akvapark sa ponúka niekoľko bazénov. Vlastný bazén s vlnobitím a divokou riekou, tobogany, perličkový bazén, zážitkové bazény ale taktiež sedací bazén v nudistickej časti. Súčasťou ponuky miestnych služieb

Ubytovanie Vadaš Štúrovo – tvorené hotelmi aj ubytovaním v súkromí v Štúrove a okolí. Samotné termálne kúpalisko ponúka pobytové balíčky, wellness služby, masáže, ako aj niekoľko športových atrakcií spojených s prenájmom zariadení, motokár, ihrísk a športových potrieb.