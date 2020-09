Nový Star Trek Discovery obsadzuje aj transgender a nebinárnych hercov

Seriál Star Trek Discovery ako ostatne všetky seriály s tematikou Star Trek patria ku kultovo známej sci-fi sérií, z ktorej vyšli mnohé známe tváre, nezabudnuteľné rasy aj pojmy, ba dokonca jazyk v ktorom sa dorozumievajú nadšenci Star Treku. Tak ako spoločnosť sa mení, tak sa mení aj Star Trek samotný, čoho je príkladom práve Star Trek: Discovery. Najnovšie medializované správy okolo Star Treku sa však netýkajú ani tak príbehu, rozšírenia, nových rás, alebo zaujímavostí. Týkajú sa toho, čo je momentálne trend, považované za inakosť a zároveň je táto inakosť výrazne propagovaná. Nie ani tak prijímaná a tolerovaná, ako priamo propagovaná. Cielene totiž tvorcovia seriálu siahli po niečom, čo sme doteraz v sci-fi seriáloch nevideli.

Tretia séria seriálu totiž obsadila prvé tzv. nebinárne a transgender postavy v histórii série. Nebinárnu postavu Adiru bude hrať Blu del Barrio, herec/herečka s neurčeným pohlavím. Postavu Gray si zas zahrá herec Ian Alexander, ktorý sa už objavil v Netflixovom seriáli The OA a ako postava Lev v hre The Last of Us Part II.

Kto je to nebinárna osoba / nebinárna osobnosť?

V spojitosti so seriálom a aj vzhľadom na jeho výrobu nie je jasné, či bude prvok „nebinárnosti“ v samotnom seriáli súčasťou deja a či bude priznávaný. Binárna osobnosť je pritom tá, ktorá seba samého striktne neidentifikuje ako muža, alebo ženu. Hoci laický pohľad hovorí „pozri do nohavíc“, ide o oveľa viac vnútornú záležitosť, ako vonkajšiu fyzickú.

Z vedeckého hľadiska aj hľadiska predpokladov je celkom prirodzené, že ak je súčasnosť spojená s novými pojmami a priznávaním sa k inej orientácii alebo identifikácii, v budúcnosti bude miera takejto identifikácie oveľa viac bežná a prijímaná. Nemožno sa preto čudovať, že aj seriál tak povediac z budúcnosti musí nejakým spôsobom siahnuť po trendoch, ktoré sú už dnes viac viditeľné a ani v budúcnosti im nemusí hroziť zánik. Z hľadiska tolerancie a prijatia tak seriál osloví nepochybne aj práve takúto komunitu. V rámci propagácie a ťaženia z týchto prvkov si však koleduje o negatívne reakcie.