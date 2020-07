Nový animák Chrumkáči (Animal Crackers) s dabingom už v auguste

Owen Huntington má sympatickú manželku a roztomilú dcérku, no veľmi si ich neužije, keďže musí celé dni ochutnávať sušienky pre psy v svokrovej továrni. Všetko sa ale zmení, keď Owen jedného dňa zdedí cirkus po svojom stratenom strýkovi. To, čo pôvodne vyzeralo ako skvelá správa, sa však čoskoro stane prekliatím. Cirkus je na mizine, zvieratá sú preč. A väčšina cirkusantov je príliš stará na to, aby mohla vystupovať. Je to katastrofa…

Čarovné dobrodružstvo v každom kúsku

A vtedy do Owenovho života vstupujú opäť sušienky. No nie hocijaké – sú to zázračné sušienky strýka Buffala Boba. Keksíky v tvare najrôznejších zvierat umožnia svojmu majiteľovi stať sa ktorýmkoľvek tvorom v škatuli. Predstavte si to – zjete sušienkového medveďa a puf…! Stanete sa medveďom. Schrúmete leva… … a zrazu je z vás skutočný lev. Owen môže v zvieracej koži predviesť veľkolepé predstavenie a pritiahnuť ľudí späť do cirkusu. Vidieť vystupovať artistov na dôchodku netúži nikto, spievajúca žirafa je však už iná pesnička – tá môže cirkusu priniesť pekné peniaze. Alebo taký hroch hrajúci na klavíri. Prípadne lev, ktorý recituje Shakespeara!

Nebude to však také ľahké. Owen má totiž ešte druhého strýka, bezcharakterného Horatia P. Huntingtona, majiteľa najväčšej siete cirkusov na svete. A ten sa nezastaví pred ničím, aby získal škatuľu čarovných sušienok pre seba.

Skvelá animovaná komédia pre celú rodinu od režiséra disneyovky Mulan v sebe spája nápaditý príbeh, humor, kvalitnú animáciu a chytľavé piesne. V originálnom znení svoje hlasy postavičkám prepožičali manželia Emily Blunt a John Krasinski, Sylvester Stallone či Danny DeVito.

Informácie o filme: