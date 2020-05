New York Times vzdáva poctu 100 000 obetiam koronavírusu na titulke

V nedeľu 24. mája vyšlo špeciálne číslo The New York Times. Namiesto bežných článkov, svetových a domácich udalostí, politikov, fotografií a článkov sa tentoraz objavujú mená. S titulkom o tom, že Spojené štáty sa blížia k 100 000 obetiam koronavírusu, ktoré považujú za stále nevyčísliteľné straty, uvádzajú na prednej strane množstvo mien obetí, ktoré by inak Američania ani nepoznali.

“Neboli len menami na zozname. Boli jednými z nás”, uvádza prvá strana skôr, než začne vymenovávať obete. K ich menu uvádza vek, mesto a krátka informácia o živote, o práci, alebo profesii. Medzi menami sú ľudia bežní, ale aj osobnosti, rodičia, starí rodičia, priatelia. Celé číslo s poradovým číslom 58 703 má z prednej strany pokračovanie na strane 12, kde je zvyšok z tisícky mien. Uvádzajú ju aspoň ako jedno percento zo všetkých obetí, keďže k ostatným sa zrejme už nikto nijakým spôsobom nedostane.

Záujem o číslo denníka na Slovensku

Máme záujem o jedno z týchto čísiel aj na Slovensku. Pri pokuse nájsť predajné miesto s ponukou zahraničnej tlače s predajom online ale nachádzame dieru. Systém na takýto predaj nemá žiadne predajca a ponuku rovnako tak. S New York Times a stretávame s miernym oneskorením alebo s veľmi čerstvou dodávkou na letiskách v Londýne, v Darwine v Austrálii, v Paríži, niekedy v centre Bratislavy v niekoľkých predajniach. New York Times sa do našich končín dostáva, hoci nie v presne daný deň. Ide však o denník, preto záujemcovia o vlastný výtlačok tohto výnimočného čísla zrejme siahnu aspoň po online verzii.

O tom, že o toto špeciálne číslo bude vo svete veľký záujem medzi zberateľmi rarít a zaujímavostí, svedčí aj ponuka na eBay. Pomerne rýchlo sa tam objavili niektoré ponuky s dnešným NYT. Dalo sa to čakať, veď ide o číslo, ktoré má aj spoločenský význam pre samotných Američanov. Týka sa novodobej tragédie, ktorá sa práve deje a sme jej svedkami všetci.

Pozrite si viac o konkrétnom čísle NYT na: https://www.nytimes.com/2020/05/23/