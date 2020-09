Najnovším Batmanom bude Robert Pattinson, keď sa vylieči z COVIDu-19

Predstaviteľmi Batmana boli v minulosti Kevin Conroy, v slávnom seriálovom podaní s “PRÁSK” nápismi okolo seba Adam West, v 90 rokoch Val Kilmer, po ňom Michael Keaton a bol ním aj George Clooney. O niečo neskôr sme sa dočkali novej Batman éry vďaka Christopherovi Nolanovi a obsadením Christiana Balea do úlohy temného rytiera. Naposledy sa Batmanom stal Ben Affleck a to hneď niekoľko krát. Batman však stále nekončí a v najnovšom príbehu sa ním mal stať sladučký Robert Pattinson. Predstaviteľ Edwarda Cullena z Twilight nie je úplne typickým hercom a zjavom, ktorý si vieme v úlohe Batmana predstaviť. Nahráva mu však fakt, že od Twilightu ubehlo už desať rokov a aj Pattinson sa z chlapca posunul k mužovi oveľa viac a to aj vďaka jeho posledným drsnejším úlohám.

Od netopiera k netopierovi

Aktuálne nakrúcanie najnovšieho Batmana práve s Pattinsonom vša bolo prerušené. Hlavná úloha, samotný Pattinson totiž dostal koronavírus, pochopiteľne s COVID-19, čo ohrozuje nakrúcanie. Výrobu najnovšieho netopierieho muža tak museli pozastaviť. Je v tom pritom irónia. Covid-19 totiž na človeka prešiel z konzumácie netopiera a ochorenie sa k jednému netopierovi vrátilo, na druhej strane planéty a zastihlo toho najslávnejšieho.

Hoci presnejšie sa spomína Škótsko ako krajina, kde sa začalo s nakrúcaním a filmárska prestávka zdržala celú výrobu na niekoľko mesiacov. Opätovný pokus pustiť sa do filmovania tak skončil opäť kvôli koronavírusu.