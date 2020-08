Najčastejšie mýty o kuracom mäse a zopár zaujímavostí

Kuracie sa na Slovensku radí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa. Nie je sa čomu čudovať. Je chutné, rýchlo hotové a môžeme ho upraviť na mnoho rôznych spôsobov. Vďaka svojim výborným nutričným hodnotám ho odporúčajú výživoví špecialisti ako súčasť redukčných diét a tiež na bežnú konzumáciu. Aj napriek svojej obľúbenosti ide o potravinu, ktorú množstvo ľudí zo svojho jedálničku vynecháva kvôli nepodloženým informáciám. Nasledujúci článok uvedie na pravú mieru niekoľko najznámejších mýtov, ktoré sa ku kuraciemu mäsu viažu.

Mýtus : Kurčatá sa bežne kŕmia rastovými hormónmi a antibiotikami.

Pravda: Liečba antibiotikami je povolená u kurčiat v indikovaných prípadoch. To znamená, pre zníženie ich utrpenia alebo obmedzenie strát. Antibiotiká sa rozhodne nemôžu nasadiť v situáciách, kedy by hrozil zásah do potravinového reťazca. Použitie je možné, pokiaľ sa vyskytne zápalové ochorenie u kurčiat najmladších kategórií. Všetky zásahy sú zaznamenané[1].

Mýtus : Rýchlo odchovaná hydina je nekvalitná.

Pravda: Staroba klasického bežného kurčaťa brojlerového typu je 35 dní a to v podstate v chovoch naprieč celou Európou. Ide o rýchlo rastúci druh, ktorý je takto vyšľachtený. Potom sú rôzne kategórie tzv. pomalšie rastúcich hybridov s dĺžkou staroby od 40 do 90 dní. Tieto kurčatá z dôvodu pomalšieho rastu majú tmavšie a tuhšie mäso. Spotrebiteľ je však zvyknutý na mäkké a krehké mäso, ktoré je zároveň vhodnejšie pre deti. Ďalším aspektom je, že čím dlhšie kurča rastie, tým dlhšie je vystavené chorobám z vonkajšieho prostredia[2].

Mýtus : Kurčatá z veľkochovov sa tlačia v klietkach alebo halách.

Pravda: Z hľadiska hygieny je lepšie, pokiaľ sú kurčatá v halách alebo sú niektorým iným spôsobom chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Na „klasickom dvore“ číha rad parzitov. Zároveň sú kurčatá v halách chránené pred útokmi vtákov a mrazom.

Mýtus : Kurča je lepšie od malého farmára.

Pravda: Chovateľ „z dvora“ síce môže lákať na prirodzenejšie prostredie a poctivejší výkrm, ale nie je možné vždy celkom zaistiť nezávadnosť mäsa. Navyše sa mu nepodarí porazené kurča behom dvoch hodín schladiť v jadre na 4°C.

Tip na koniec! Kuracie mäso je nutné pred konzumáciou tepelne opracovať na teplotu najmenej 70°C po dobu minimálne 20 minút. A to vo všetkých častiach.

[1] [2] Českomoravská drůbežářská unie – www.ceske-drubezi.cz