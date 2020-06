Masáž od profesionála vs masážne kreslo - výhody a nevýhody - Zaujímavé novinky ZN.SK

Masážna terapia prináša pre zdravie nesporné výhody. Je ňou ovplyvnený prakticky každý systém v tele, či už priamo alebo nepriamo. Zlepšený krvný obeh dopraví živiny do kostí pre silnejší a zdravší kostrový systém. Svaly sú uvoľnené a znižuje sa svalové napätie. Stres sa zmierňuje, čo vedie k posilneniu nervového systému. Masáž pomáha čistiť telo od odpadových produktov, posilňuje lymfatický a tráviaci systém. Zníženie srdcovej frekvencie v dôsledku masáže prospieva dýchaciemu systému. Bez debaty. Masáž prospieva telu aj duši.

Svojho času bol jediný spôsob, ako sa dostať k masáži, návšteva kúpeľov alebo profesionálnych masážnych terapeutov. Avšak predstavenie masážneho kresla v 50-tych rokoch minulého storočia zmenilo hru. A odvtedy ich technológia prešla aj veľmi dlhú cestu. Dnes je k dispozícii obrovský výber masážnych kresiel do domácnosti, ktoré sa považujú za dôveryhodné doplnky chiropraktickej liečby. A preto, aj keď prvok ľudského dotyku znamená, že zážitok z masáže je komplexnejší a osobnejší, nevyhnutne sa vynára otázka „ľudská masáž verzus masážne kreslo“. A stojí za to ju preskúmať.

zdroj: Zoriana Zaitseva/Daniel Jedzura/shutterstock.com

Masážne kreslo vs skutočná masáž

Masážne kreslo nie je človek a sú veci, ktoré stroje nikdy nedokážu replikovať, a to nás privádza k prvému rozdielu.

1. Liečivý účinok ľudského dotyku

Toto je jedna z vecí, ktoré technológie nedokážu replikovať prostredníctvom masážnych kresiel. To je tiež dôvod, prečo väčšina odborníkov v oblasti zdravia odporúča návštevu masážneho terapeuta namiesto sedenia v masážnom kresle. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo vám upokojujúci dotyk bolestivého kĺbu alebo svalu prináša takú veľkú úľavu? Alebo cítite niekedy, že váš stres ustupuje od jednoduchého objatia? Pri dotyku nervové zakončenia vysielajú do mozgu pocit komfortu, bezpečnosti a šťastia. Na oplátku váš mozog znižuje uvoľňovanie stresových hormónov a zvyšuje hladiny oxytocínu, hormónu, o ktorom je známe, že znižuje stres. Výsledkom je liečivá sila odvodená z ľudského dotyku. Pre mnohých je jednou z hlavných benefitov masáže.Zatiaľ čo masážne kreslo môže byť naprogramované tak, aby poskytovalo blízku podobnosť so skutočnou masážou, uspokojivá masážna terapia je o pocite prepojenia. Pocit, že sa vás profesionál dotkne, vyvoláva pocit uzdravenia a relaxácie. Toto spojenie s človekom nie je možné, keď sedíte v masážnom kresle a môže výrazne znížiť liečivý účinok alebo redukovať relaxačné pocity.

Pre iných však dotyk cudzieho človeka znamená problém a potreba odkladania odevu môže vyvolať pocit diskomfortu. Čas strávený v masážnom kresle sa trávi sám, v súkromí vášho domova a v podmienkach, ktoré podporujú maximálny uvoľnený stav. V masážnych kreslách, ktoré majú integrovanú hudobnú technológiu, si môžete masáž vychutnať aj v sprievode obľúbenej hudby. Súkromie masážneho kresla je veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí si chcú masáž užiť, ale nechcú, aby sa ich dotýkal niekto koho ani nepoznajú. Alebo tí, ktorí trpia zdravotnými problémami, ako je napríklad ischiatická nervová bolesť, ktorá si vyžaduje ošetrenie gluteálnych svalov, čo môže pri ošetrení masérom vyvolať pocit diskomfortu.

zdroj: ProfessionalStock/shutterstock.com

2. Prispôsobiteľnosť

Čo je ešte presvedčivejšie na ručných masážach, je to, že profesionálne prispôsobené hnetenie a poklepkávanie dostanete presne tam, kde to potrebujete. Iste, väčšina kresiel má programy, ktoré striedajú intenzitu a lokáciu masáže. Vždy však budú iba kúskom technológie a robiť len to, čo im bolo naprogramované, nič viac!

Napríklad sú chvíle, kedy si budete priať, aby bolo hnetenie hlbšie, ako môže kreslo ponúknuť vo svojom najvyššom nastavení, alebo v niektorých partiách trochu jemnejšie. Masážny terapeut nie je viazaný na množstvo programov a poskytuje svoje služby na základe reakcie klienta. Skúsení maséri vám dokážu poradiť v závislosti od vašich potrieb a zdravotného stavu. Výsledkom je viac uspokojujúca terapia. Túto dynamickú povahu skutočnej masáže jednoducho nemožno zopakovať. To však neznamená, že výrobcovia masážnych kresiel sa o to nesnažia. Mnoho súčasných masážnych kresiel ponúka skenovanie tela, ktoré mapuje váš chrbát, aby zistilo vašu výšku, tvar a (ak používa pokročilú technológiu) tlakové body pred automatickým nastavením jeho valcov, aby vám poskytli masáž prispôsobenú vašim potrebám.

Technológia masážnych valčekov napreduje aj s množstvom masážnych kresiel ponúkajúcich masáže 3D a 4D. S masážou 3 D sa valčeky nielen pohybujú hore a dole a zo strany na stranu, ale aj dovnútra, čím vyvíjajú tlak pre masáž hlbokých tkanív. Zatiaľ čo pri masáži 4D majú valce ďalší pohyb: rytmus. Rytmus strieda rýchlosť valcov – niekedy je pomalá, niekedy rýchla – na simuláciu dynamických rýchlostí alebo rytmov, ktoré poznáte zo skúseností u maséra.

3. Konzistentnosť

To je oblasť, v ktorej elektrické masážne kreslo terapeuta porazí. Je naprogramované tak, aby poskytovalo konzistentnú terapiu. Ďalšou jeho skvelou vlastnosťou je, že sa neunaví. Niektoré sú navrhnuté tak, aby si pamätali, aké nastavenie preferujete. To znamená, vždy dostanete rovnaký servis ako naposledy, ak len nespravíte nejaké zmeny.

Na druhej strane človek nie je taký dôsledný. Ako vždy v prípade služieb, je zriedkavé nájsť terapeuta, ktorý ponúka stále rovnako kvalitné masáže. Rozdiely môžu byť spôsobené mnohými faktormi, napríklad únavou, alebo vysokými očakávaniami klienta. A možno jediným skutočne negatívnym aspektom ručnej masáže je šanca, že „vychytíte“ neskúseného maséra. Pokiaľ nemáte vybudovaný trvalý vzťah s terapeutom a opakovane s ním nepracujete, výber maséra bičuje nervy.Tak isto, zlá alebo bolestivá masáž je absolútne stresujúca.

zdroj: Elizaveta Galitckaia/shutterstock.com

4. Pokrytie

Ďalším signifikantným rozdielom medzi masážnym kreslom a skutočnou masážou je pokrytie. Pokrytie masážneho kresla je obmedzené. Môže masírovať iba na miestach, kde má masážne komponenty, najčastejšie krk a chrbát. Hoci,zavedenie technológie vzduchovej masáže výrazne zmenilo oblasti, ktoré môžu kreslá ošetrovať. Mnoho masážnych kresiel (vo všetkých cenových reláciách) dnes používa airbagy na ošetrenie pliec, bokov, spodného chrbta, stehien, zadku, ramien, rúk, lýtok a chodidiel.

Airbagy zvyčajne poskytujú kompresnú masáž nafúknutím a vypustením. Mnohé masážne kreslá však ponúkajú pokrokovú technológiu vzduchovej masáže, ktorá využíva airbagy v súčinnosti s ostatnými komponentmi, aby poskytla ešte komplexnejšiu terapiu. Napríklad je bežné, že masážne kreslá ponúkajú strečingové programy pre celé telo, ktoré pomocou airbagov držia nohy a chodidlá na svojom mieste, zatiaľ čo kreslo sa nakláňa, aby sa natiahla chrbtica. Alebo programy, v ktorých sa airbagy v sedadle a bokoch nafúknu v rôznych intervaloch, aby jemne otočili spodnú časť tela.

Aj keď airbagy umožnili komplexnú masáž masážnymi kreslami, stále to bledne v porovnaní s tým, čo dokáže masér. Pokrytie masáže nie je obmedzené – môže masírovať prednú a zadnú časť tela od hlavy až k päte. Ak máte na krku malú oblasť, ktorá vám spôsobuje bolesť, masážny terapeut ju ľahko dosiahne a ošetrí. Masážne kreslo to môže alebo nemusí dokázať.

5. Frekvencia a čas

S masážnym kreslom je „mechanický masér“ k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nemusíte nikam jazdiť, natlačiť termín do svojho nabitého harmonogramu a dohadovať sa na stretnutí. Masáž s terapeutom si však vyžaduje dohovorený termín, cestu do a zo salónu a niekedy aj masážne potreby – ak príde k vám domov. A čo sa stane, keď sa zobudíte uprostred noci s bolesťou chrbta? Nevieme o mnohých maséroch, ktorým môžete zatelefonovať uprostred noci. Ale ak máte masážne kreslo, ste vždy len pár krokov od terapie. Na druhej strane mnohí ľudia radi idú do masážneho salónu alebo wellness centra. Je to zážitok, ktorý môže zvýšiť celkový pôžitok z masáže. Masážne salóny vás rozmaznávajú relaxačnou hudbou, aromaterapiou, teplými uterákmi, olejmi a ďalšími príjemnými detailami zvyšujúcimi relaxáciu.

Takže, teraz keď sme rozobrali rozdiely medzi masážnym kreslom a terapeutom, je čas sa opýtať: Čo je lepšie? Každý z nich má svoj vlastný súbor výhod aj nedostatkov. Čím viac však poznáte svoje vlastné preferencie a potreby liečby, tým je rozhodnutie jednoduchšie. Lepšie je to, čo najviac vyhovuje vašim osobným potrebám.

Zdroj informácií: