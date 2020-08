Mám histamínovú intoleranciu: čo môžem jesť? - Zdravie a pomoc

Diagnostikovali vám intoleranciu na histamín a vy máte hlavu v smútku? Dávate zbohom obľúbeným potravinám a nápojom? Nebojte sa, histamínová diéta má množstvo skvelých alternatív.

Histamínová intolerancia a jej príznaky

Histamínová intolerancia je nerovnováha medzi histamínom nahromadeným v tele a neschopnosťou organizmu ho primerane odbúravať. Pacienti, trpiaci týmto stavom, majú nedostatok enzýmu diamínoxidázy (DAO) v tenkom čreve.

Vaše podozrenie, že ide o túto poruchu, môžu podporovať nasledovné prejavy:

chronická zápcha alebo hnačka, plynatosť

bolesť brucha a kŕče

nevoľnosť až zvracanie

pocit plnosti aj po malých porciách jedál

pálenie záhy

zvýšené hladiny žalúdočnej kyseliny až žalúdočné vredy

červeň a horúčava na tvári po pití červeného vína

svrbenie jazyka alebo výtok z nosa po zjedení paradajok, banánu či avokáda

náhle bolesti hlavy a úzkosť

nadmerná únava a poruchy spánku

vyrážky, akné, ekzémy, žihľavka a svrbenie kože

svrbenie a slzenie očí

zvýšené vypadávanie vlasov

opuchy

dýchavičnosť

zrýchlený tep, vysoký alebo nízky tlak

abnormálne bolestivá menštruácia

Histamínová diéta – ako by mala vyzerať?

Všeobecne platí, že optimálne množstvo histamínu u histaminikov je:

100 mg na kg v potravinách

2 mg na liter v alkoholických nápojoch

Histamínová diéta sa odporúča vykonávať pod dohľadom lekára alebo dietetika. Lekár najprv testami vylúči potravinovú intoleranciu. Potom vám odporučí prísne obmedzenie množstva histamínu, ktorý skonzumujete v nasledovných 2 – 4 týždňoch. Prijaté potraviny spolu so symptómami je dobré si poznačiť v denníku potravín. Ďalším krokom je opätovné zavedenie histamínových potravín do jedálnička. Tak zistíte vašu individuálnu histamínovú intoleranciu na potraviny a prah citlivosti na histamín. Poslednou fázou je dlhodobá prospešná diéta, ktorá musí byť vyvážená s dostatkom živín. Vhodné je zaradiť aj niektoré doplnky výživy (napríklad enzým DAO, probiotiká vhodné pri HIT, vitamín C a B6) a pri závažných prejavoch zvážiť antihistaminiká.

Čo nemôžem jesť pri histamínovej intolerancii?

Ak má váš organizmus problém s histamínom, treba sa vyhýbať potravinám, ako sú fermentované mliečne výrobky či nakladané jedlá, údené mäso, orechy, strukoviny, pšenica, špenát, paradajky, hríby, sušené ovocie, citrusy, banány. Pozor tiež na korenené jedlá, ocot a sladkosti! Pri alkohole môžete zvládnuť malé množstvo čistých nápojov (napríklad vodku, biely rum, gin). No potešíme vás, nemusíte sa celkom vzdávať ani nápoja bohov. V obchodoch už nájdete aj špeciálne víno pre histaminikov.

Je možné, že nie všetky spomenuté zložky jedálnička vám budú robiť problém. Niektoré nemusia vôbec, iné len niekedy. Okrem toho, obsah histamínu závisí i od hygieny, čerstvosti, zrelosti, tepelnej úpravy a spracovania potraviny.

Ktoré potraviny môžem jesť pri histamínovej intolerancii?

Vo vašom diétnom jedálničku môžu mať aj pri histamínovej intolerancii svoje stále miesto tieto potraviny:

čerstvé mäso

vajcia

rastlinné mlieka

chlieb bez kvasníc

niektoré druhy ovocia (jablko, hruška, melón, hrozno) a zeleniny (cuketa, zeler, zemiaky, hlávkový šalát)

quinoa a ryža

kokosový a olivový olej

bylinný čaj

arašidové maslo (najlepšie, ak si ho pripravíte sami)

Ak máte chuť maškrtiť, nemal by vám uškodiť med, neochutené cereálie či nejaké zdravšie domáce koláče. Ako sme však už spomínali vyššie, znášanlivosť potravín je veľmi individuálna, takže každý si to musí najprv odskúšať sám na sebe. Na základe toho si vytvorí vlastný zoznam a konzultuje ho s odborníkom.

7 rád pre histaminikov na záver: