Madviso pomôže s marketingom 10 spoločnostiam zadarmo

Marketingová agentúra Madviso chce pomôcť firmám, ktoré sa musia popasovať s novými výzvami. Reaguje tak na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, ktorá postihuje spoločnosť nielen ľudsky, ale bude mať aj ekonomické dôsledky. 10 vybraným spoločnostiam poskytne bezplatné marketingové poradenstvo a konzultácie v celkovej hodnote 2 400 eur.

“Dočasná zmena správania ľudí, kde offline prestáva fungovať a online naberá na sile, znamená pre veľa firiem existenčnú krízu. Zároveň mnohým firmám, ktoré sa dokážu adaptovať, ponúka nové príležitosti. Je však potrebné, aby zvládli digitalizáciu procesov a transformáciu na online. Všetko závisí od toho, ako sa dokáže každá firma vysporiadať s danou situáciou a prežiť toto náročné obdobie.

Veľa firiem prišlo na to, ktoré aktivity boli doposiaľ zanedbané, hlavne v online prostredí (od webstránky, cez reklamné kampane, predajné kanály, nesprávne nastavenie e-shopu a iné) a teraz majú priestor zmeniť to. Vzhľadom na naše možnosti chceme pomôcť aj my. Držím všetkým palce, nech to zvládneme spoločne. ” – Karol Voltemár, Founder & CEO Madviso

Marketingové poradenstvo v období krízy poskytne agentúra 10 spoločnostiam. Každá vybraná firma tak získa profesionálne poradenstvo v hodnote 240 eur na mieru. V tejto hodnote poskytne Madviso firmám pomoc vo forme online konzultácie, nastavenia účtov, SEO poradenstva, prípadne úpravy a optimalizácie kampaní. Viac informácií nájdete tu: www.madviso.sk/spolu-to-zvladneme.

Agentúra s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti digitálneho marketingu a e-commerce chce pomôcť spoločnostiam, ktoré ovplyvnila kríza spojená s koronavírusom. Ponúka praktické rady, ako sa vyhnúť zbytočným chybám a znova naštartovať váš biznis, alebo urobiť akčné kroky na zmiernenie dopadov aktuálnej situácie.

Ako získať konzultácie zdarma?

Žiadosť o poskytnutie bezplatného marketingového poradenstva môžete vyplniť na stránke Madviso – spolu to zvládneme. Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára do 31.3.2020. Vybrané spoločnosti budú kontaktované po tomto dátume.

2 hodiny bezplatnej konzultácie pre všetky firmy

Marketingová agentúra Madviso odteraz ponúka konzultáciu v rozsahu 2 hodiny zdarma pre všetky spoločnosti, ktoré vyplnia online formulár. Táto ponuka platí do odvolania. Madviso spoločnostiam poradí, ako zvládnuť marketing v kríze a ako sa vyhnúť možným chybám.

