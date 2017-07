Londýnska univerzita odstráni podobizne vedcov, sú príliš bieli - ZN.SK

V rámci politickej korektnosti na známej King’s College – londýnskej univerzite psychológie odstránia podobizne odborníkov, vedcov a osobností z histórie školy, ale aj oblasti vedy, lekárstva a psychológie. Dôvodom je, že sú príliš biely. Príliš biely odborníci v odboroch, kde je výrazná prevaha odborníkov bielej pleti je akousi samozrejmosťou. Inak to ale vidia prisťahovalci a študenti z cudzích krajín. Busty a podobizne zmiznú z chodieb a stien. Len preto, že vraj môžu vyvolávať spomienky na kolonializmus a rasizmus. Podľa dekana univerzity King’s College Patrika Lemana, majú ich miesto nahradiť plochy s prezentáciou odborníkov všetkých rás, alebo zrušiť. Zaujímavá reportáž TV Prima sa vôbec nesnaží skryť prekvapenie.

Šialený trend, ktorý nemožno zastaviť

Kým v minulosti stačil zdravý rozum, dnes je na nesúhlas s niečím taký potrebná aj obzvlášť veľká odvaha. V Londýne totiž nesúhlasiť s týmto plánom znamená automaticky byť rasistom. Tak to vnímajú všetci, ktorí by sa radi ozvali, no je len málo predstaviteľov školy, ktorí si akokoľvek dovolia nesúhlasiť. Nič na tom nemení fakt, že pred budovou sa nachádzajú podobizne samotných zakladateľov školy, ktorí boli pochopiteľne Angličania, belosi a rovnako tak aj vo vnútri sa nachádzajú podobizne iných odborníkov, belochov. Hoci nikto by nebol proti umiestniť podobizeň odborníka černocha, v prvom rade by bolo potrebné nejakého nájsť, aby za svoje vedecké zásluhy v danom odbore a lokalite vôbec mohol podobizeň mať. Zakladatelia školy, príliš biely fúzatí belosi, tak končia a budú zmazaní. Zostanú len v písomných záznamoch školy a nám to môže len vystaviť varovný signál, čo sa v zahraničí deje. Plne legálne, bez možnosti nesúhlasu, pretože ten je momentálne nežiaduci.

Najnovšie londýnske metro hlási neutrálny rod. Namiesto “Ladies and gentlemen” po novom oslovuje ľudí “Hello Everyone”. Vychádza sa tým v ústrety tým ľuďom, ktorí sa necítia byť ani ženou a ani mužom, aby sa necítili ukrivdení, či diskriminovaní. že sú tým nakoniec diskriminovaní všetci správne sa cítiaci ako muži a ženy, o tom sa už nesmie hovoriť.

Staroveký Rím a filozofi, či vedci v mnohých žánroch, ktorí položili základy viacerých vedných disciplín, to poriadne pokašľali. Všetci boli totiž bieli.

Na Slovensku by to vyzeralo ako…

S rovnakou logikou by následne vyzeralo odstránenie busty J. A. Komenského z Univerzity Komenského v Bratislave, pretože bol taktiež biely beloch. Napriek tomu, že škola nesie jeho meno. Rovnako tak by dopadla socha Konštantína pred Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, pretože bol biely beloch, hoci pochádzajúci zo vzdialeného Solúnu. Na fakultách biológie by museli odstrániť Charlesa Darwina, aj mnohých iných odborníkov, fakulty fyziky by boli nútené odstrániť podobizne Nikola Teslu. Alebo by bolo nutné nájsť rovnako významného, či aspoň významného odborníka čiernej pleti, aby nikoho vnútorná výzdoba, hoci neraz historickej budovy s nemeniacou sa výzdobou, nepohoršovala. Tým sa nikto nesnaží ponížiť iné rasy. Úspech odborníkov aj tak spočíva v peniazoch a krajinách, ktoré sa na výskum orientujú. Tie najväčšie objavy posledných storočí sa však odohrávali v Európe a USA a žiaľ pre niekoho, najväčšie zásluhy pre vznik vedných odborov majú naozaj, čuduj sa svete, odborníci bielej pleti. Odstraňovať ich, alebo sa ich snažiť posunúť tak, aby vytvorili miesto rovnako hodnotným odborníkom silou mocou inej pleti, je zvláštne. Ako zvláštne si už musí urobiť čitateľ sám.

Zvláštne ale je, že opačný rasizmus už neexistuje. Volá sa to politická korektnosť.