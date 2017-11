Veľký filmový kvíz: uhádnete herca z filmovej hádanky? - ZN.SK

Máš rád filmy, je to vidieť. Dokonca aj poznáš niektoré scénky a dej mnohých z nich dosť dobre na to, aby tvoj výsledok v tomto hádankovom teste nedopadol zle. Viac ako polovicu si správne uhádol a to je super.

Len pár správnych odpovedí? To je smutné. V čom to bolo? V tých hádankách, alebo vo filmoch samotných? Výsledok je naozaj slabý. Až zaváňa zámerným odpovedaním tak zle, aby sa mohol zobraziť tento text. My dúfame, že ho oblepia pavučiny a zostane ako nepoužitý skrytý v nastaveniach tohto kvízu.

Filmové hádanky: uhádnete hercov z filmu z hádaniek?

FILMOVÝ HOTENTOT

Super! To sa ti podarilo. Odpovedal si zámerne tak, že si netrafil ani jedinú správnu odpoveď, alebo to skrátka tak vyšlo? Je to neuveriteľné, ale potom nevieš o filmoch absolútne nič. Alebo len nemáš ani poňatia ktorá bije. V tejto chvíli si ale možno pochopil, že ti pokus o žart dobre vyšiel a my to tak aj berieme. No trafiť 100% nesprávnych odpovedí je tiež veľmi náročné. Dokáže to len ten, čo naopak vie všetky správne odpovede. Príjemnú zábavu.