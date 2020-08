Tokio má verejné toalety z priehľadného skla, kým sa nezamknete

V Japonsku existuje veľké množstvo bizarných ojedinelostí, aké by nikde inde vo svete nenašli podporu. Každý takýto nápad má ale očividne podporu a záujem médií, ktoré sa postarajú o slušné PR. Nie je tomu inak ani u nových verejných toaliet z Tokia. Tie totiž majú priehľadné sklá.

Priehľadné sklá na toaletách? Ale až do momentu…

Vďaka nim je jasné, na čo objekt slúži. Ľahko rozpoznáte umývadlo, toaletnú misu, ako aj čistotu a stav bez toho, aby ste vstúpili dnu. Zdalo by sa, že na vstup do vnútra a použitie toalety bude nutná odvaha, no nie je tomu tak. Vývojári z Shigeru Ban Architects pripravili celkom nevídaný koncept, ktorý vám zaistí vedomie o tom, či je toaleta voľná, alebo obsadená už z diaľky. Nemusíte sa tak stretávať s nikým a nikoho ani vyrušiť, rovnako ako nikto nevyruší vás.

Môže sa zdať, že to nie je pre vás, no ide o technologickú novinku, ktorú inštalovali aj so zámerom zachovať potrebné súkromie. Hneď, ako sa návštevník na toalete zamkne, steny sa stanú nepriehľadnými a vo vnútri vytvoria efekt zrkadla. Nikto nevidí dnu a návštevník nevidí on. Súkromie má. Technologická novinka je jednou z turistických atrakcií. Vďaka najnovšiemu PR určite. Pravidlá by mal pochopiť každý. Je na nich popis aj v angličtine.



zdroj foto a video: virtualjapan.tv