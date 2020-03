Kto je to hacker, aká je jeho úloha a ako ho kontaktovať? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Hacker je počítačový špecialista či programátor s detailnými znalosťami fungovania systému, s ktorým dokáže výborne pracovať a upraviť ho podľa svojich potrieb. V prvom význame hacking znamená iba spôsob, akým sa dajú rýchlo a rafinovane riešiť problémy. V druhom význame ide o označenie počítačových zločincov a narušiteľov počítačových sietí. Okrem začiatočníkov existuje aj veľa skúsených hackerov, ktorí dokážu upravovať existujúce skripty a vyvíjajú stále nové hackerské techniky.

Ako hacking vzniká?

Hacking sa teda týka aktivít, ktoré sa snažia ohroziť digitálne zariadenia, ako sú počítače, smartfóny, či dokonca celé siete. A hoci hackerstvo nemusí byť vždy na škodlivé účely, väčšina odkazov na hackerstvo a hackerov ich v súčasnosti charakterizuje ako nezákonnú činnosť kybernetických zločincov – motivovaná finančným ziskom, protestom, zhromažďovaním informácií tzv. špionážou. Hackerské skripty si môže na internete ktokoľvek voľne stiahnuť a modifikovať. Trpezlivý a dobre motivovaný človek sa dokáže naučiť tieto skripty využívať a môže sa pokúsiť získať osobné údaje, vrátane prihlasovacích údajov do banky alebo iných prístupových údajov.

História hackerstva

Termín hacking sa datuje už od sedemdesiatych rokov. V roku 1980 sa v článku Psychology Today používa výraz „hacker“ v nadpise „The Hacker Papers“, ktorý pojednáva o návykovej povahe používania počítačov. Ďalším príkladom je Tron, americký sci film z roku 1982, v ktorom protagonista opisuje svoje úmysly preniknúť do počítačového systému spoločnosti. Predtým to bola fikcia, ktorá predstavila hackerov ako hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Päť generácií hackerov

Prvá generácia hackerov – teenageri, ktorí chceli získať pochybnú slávu alebo stať sa slávnymi vďaka tomu, že vedeli vytvoriť vírus. Viac menej boli v porovnaní s dnešnou situáciou neškodní.

Druhá generácia hackerov – tvorcovia prvých vírusov začínali tvoriť viac a viac škodlivé kódy.

Tretia generácia hackerov – v tejto generácii sa ako motív stále častejšie objavujú peniaze, zisk a profit. Hackeri zistili, že sa tým dá ľahko zarobiť.

Štvrtá generácia hackerov – kedy sa stávajú profesionálnymi “kyberzločinci”. Škodlivé kódy sa začínajú skrývať. Ide už o skúsených programátorov a IT odborníkov.

Piata generácia hackerov – túto generáciu stvorila “čierna ekonomika a podsvetia na internete”, ktorá umožňuje predať akékoľvek kradnuté tovary alebo ponúkať ilegálne služby takmer profesionálnym spôsobom.

Hacker alebo cracker?

Klasický hacker nemusí mať skutočne zlé úmysly, skôr mu ide o to, aby si overil svoju odbornú zdatnosť. V novinárskej praxi sa obvykle pojmom hacker označuje ten, kto sa pokúša vniknúť do počítačového alebo sieťového systému násilím, ilegálne a nejako ho poškodiť alebo zneužiť. Výstižnejší je však používať v takýchto prípadoch pojem cracker. Počítačový pirát alebo cracker, t. j. osoba prenikajúca do cudzích počítačov či databáz bez toho, aby mala prístupové práva. Samozrejme, úspešný cracker môže byť aj dobrý hacker. Ale neplatí, že každý hacker musí byť nutne cracker. V praxi ale toto jemné rozlíšenie nie je do úvahy príliš brané.

Nájdi svojho hackera

Chcete zistiť či vás partner podvádza alebo skontrolovať pracovníkov vo svojej firme? Dopyt po hackeroch sa neustále zvyšuje. Viacero spoločností si najíma tzv. etických hackerov, ktorí hľadajú chyby v ich systémoch. Spolu s nárastom počtu nájomných hackerov tak, ale rastie i nebezpečenstvo. Prostredníctvom nich totiž môže ktokoľvek vykonávať kyberútoky vo svojom záujme, i keď v obmedzenej miere. Existuje mnoho portálov, kde si dokážete nájsť správneho hackera. Samozrejme ho musíte adekvátne zaplatiť a verte, že táto služba nie je vôbec lacná.