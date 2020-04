Pokémon Go hra reaguje na izoláciu ľudí aj prieskumom Buddyho

Mobilná hra Pokémon Go pred pár rokmi vyvolala veľký ošiaľ. Spojenie vlastného prechádzania a spoznávania krajiny s mobilnou aplikáciou sa stretlo s veľkou vlnou nadšenia, aj nepochopenia. Že však stúpla návštevnosť niektorých destinácií a vo voľnej prírode sa objavili ľudia, ktorých by inak nič iné neprinútilo von, to si nehráči hier nevšímali. Pokémon Go je populárne stále, len sa mu venuje menší priestor. V čase, keď sa pasujeme s mnohými obmedzeniami a nechodievame von, reaguje aj Pokémon Go.

foto: ilustračná snímka z pôvodnej verzie aplikácie

Podmienkou získavania bodov XP, zbierania vajíčok a bojov vo voľnom svete tam vonku, je totiž osobné navštívenie daných miest. Hra mohla byť odpísaná, ak by sme naozaj zostávali doma. Pokémon Go by mohlo byť dokonca obvinené z toho, že núti ľudí napriek možnej karanténe vyraziť von. Vývojári sa však už pred časom vynašli.

Súboje s ostatnými

Pokémon Go prišiel už pred časom s možnosťou súbojov voči ostatným hráčom. Buď na konkrétnej presnej úrovni a vašom výbere Pokémona, ktorý spĺňa požiadavky, alebo do súbojov vstupujete priamo bez horného limitu. Čím silnejší Pokémoni vo výbere, tým zaujímavejší súbor. Teda ako pre koho. To všetko pritom v rámci tlačidla v ponuke v hre, ktoré sme tam minulý rok nemali. Battles si zahráte pokojne s hráčmi z celého sveta z vlastnej kuchyne, či kúpeľne.

Vajíčka nevyžadujú toľko chodenia

To, že môžeme zbierať nabehané kilometre aj počas vypnutej aplikácie, je novinkou už nejaký čas. Kto o nej nevie, môže mať pocit, že hlásenia o „čítaní“ polohy z vypnutej aplikácie sú nástrojom sledovania činnosti a úniku osobnej bezpečnosti. Aspoň také názory sa naozaj objavili a to len niektorí hráči nepostrehli, akú možnosť a odľahčenie od náročného nabehania kilometrov hra ponúkla. Vajíčkam sa momentálne delí čas na polovicu. 5 kilometrové vajíčko sa tak vyliahne po odchodení 2,5 kilometra a to pokojne zvládnete s kosačkou pri kosení vlastnej záhrady aj za polhodinku a ani nepocítite tie dva „kiláky“ v nohách.

foto: Buddy v týchto dňoch upozorňuje a poteší svojho hráča. Potešia aj “polovičné” vajíčka.

Buddy vyráža na prieskum

To, čo pobavilo najnovšie, je zistenie, že vás Buddy, vyráža na prieskum, kým spíte. Vonku je koronavírus a ten sa na šťastie Pokémonov netýka. Pokémon, ktorého máte označeného ako priateľa na spoločné prechádzky, tzv. Buddy, sa totiž vydáva do okolia a zbiera darčekové balenia za vás. Povedzme teda, že sa sami nemôžete vydať do vedľajšej ulice, alebo v rámci malej dedinky smerom k najbližšiemu kostolu, pamätníku, múzeu, alebo významnému miestu. Buddy to spraví za vás. Škoda len, že neprinesie aj nejaké špeciálne „itemy“ a nenasadí do telocvične nejakého, keby aj hocijakého vášho Pokémona.