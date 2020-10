Harry Potter ako celkom nový komplet kníh, všetkých 7 pohromade

Jedna z najúspešnejších knižných sérií na svete a najslávnejší čarodejník sveta oslavujú 20 rokov. Harry Potter pred 20 rokmi započal veľkú Pottermániu, ktorá svojim spôsobom pokračuje aj dnes. Napríklad práve teraz z tejto témy ťaží téma v LIDL. Najnovšie sa nám Harry Potter oživuje opäť vďaka vydavateľstvu IKAR. To malo na svedomí dosiaľ všetky vydania v slovenskom jazyku s prekladom Oľgy Kraľovičovej. V priebehu rokov sme sa dočkali niekoľkých zahraničných vydaní, no to, čo príde teraz, je slovenské. Originál, ktorý nikde inde vo svete nie je. Autorom je slovenský ilustrátor Adrián Macho.

Grafika z obchodu: bux.sk

Slovenské originálne vydanie v krajšej tvrdej väzbe

Už sme tu mali jedno vydanie všetkých kníh dohromady, no bolo vyhotovené v mäkkej obálke, tzv. paperbacku. Mnoho fanúšikov Harryho Pottera si však chcelo zadovážiť komplet a tak po ňom siahli. Dnes je však nedostupným artiklom. Pravdepodobne dotlač mäkkého kompletu nebude, no i tak nebude problém sa s ním rozlúčiť, keďže aj po ňom dopyt stále je. Povedzme napríklad v prípade, keď si robíte miesto na nový luxusnejší set, ktorý sa pripravuje na novembrový knižný trh.

Pred Vianocami stíha najlepší čas

Nový Harry Potter nesie hnedé obálky a vystupňované farebné odtiene čím viac starne samotný Harry Potter. Každá obálka má svoju ilustráciu na prednej strane a niečo aj na zadnej. Predné chrbty sú pokryté nápisom, ako aj vždy osobitným symbolom k danej knihe. Zaujímavosťou je, že sa nepožíva zaužívaný font a vôbec logá, aké poznáme dodnes na iných vydaniach. Pri prísnych pravidlách a podmienkach, ktoré panujú pri akomkoľvek uvádzaní čohokoľvek v spojitosti s čarodejníckou sériou je v podstate úžasnou správou, že vydavateľstvo IKAR prináša osobitú a originálnu podobu tejto série. Zo Slovenska a pre Slovensko, v dosiaľ nevidenej grafickej úprave a v lepšej kvalite.

Knihy budú viazané, pozlátené, použitý na nich bude kvalitnejší materiál a taktiež samotná kazeta v ktorej budú knihy uskladnené bude tvrdým kartónom s vyobrazením červeného vlaku a sovy. Veľmi pekná grafika osloví všetkých. Aj tých, ktorí túto tému obchádzali. Veľkosť kníh je štandardná, žiaden malý alebo veľký extrém. Znenie jednotlivých kníh je to pôvodné, ktoré každý veľmi dobre pozná. Vzhľadom na vydanie v novembri 2020 je jasné, že pre mnohé domácnosti bude toto jasná voľba výberu vianočného darčeka.

Čo čakať pri nákupe kompletu Harryho Pottera

Poteší najmä tvrdá väzba, kvalitné materiály a obal. Celý set bude zabalený v celofáne, takže skúmanie v kamenných predajniach bude možné klasicky len v prípade už rozbalených kusov pre „ukážkové účely“. Maloobchodná cena je stanovená na rovných 90 EUR. V predpredaji sa objavuje so zľavou 17% na martinus.sk, prípadne so zľavou 22% pre registrovaného a prihláseného zákazníka, alebo 20% pre kohokoľvek na bux.sk. Už teraz je veľkou inšpiráciou a dosť zásadným prvkom, ktorý mení poradie na zozname pre Ježiška. Pri objednávke počítajte aj s tým, že pôjde zrejme o 7 hrubých kníh s lepším papierom, čo zvyšuje váhu zásielky. Znamená to tiež, že je možno lepší kuriér ako doručenie na poštu, prípadne môže nastať obmedzenie pre Balíkomaty a balíkoboxy.

Vzhľadom na pripravované knižné novinky a zrejme ohrozenú účasť verejnosti a vystavovateľov na slávnom knižnom veľtrhu, budeme poškuľovať po knihách online, alebo v malých prevádzkach. Podľa sekcií predobjednávok predajcov je ale jasné, že sa tieto Vianoce máme na čo tešiť. V mnohých žánroch.