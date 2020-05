Koronakríza: Kedy nastúpia žiaci po korone opäť do školy? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne ak ide o deti pracovníkov v prvej línií. Ide o zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalej ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Dodržiavanie opatrení a dištancné vzdelávanie

Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.