Kamenný obklad a dlažba: Ako využiť kameň v interiéri? - ZN.SK

Kamenné obklady a kuchynské dosky sa v posledných rokoch stali veľkým hitom. Ak aj vy uvažujete o kameni, doporučila by som vám navštíviť predajňu dodávateľa zameraného len na prírodný kameň a skúsiť si vzorky pozrieť zblízka a na vlastné oči. Budete mať možnosť zistiť, ako na vás kameň pôsobí, akú má teplotu, farbu alebo odraz svetla.

V interiéri nám kameň pripomína prírodu a jeho vhodné použitie navodzuje relaxačnú atmosféru. Spojte ho s rastlinami a máte základné prvky prírodného (alebo aj eko) štýlu, kde sa tiež nachádzajú materiály ako kov, betón, sklo a drevo.

V prvom rade si nekupujte kamenné doplnky ako módny výstrelok. Kameň je jedinečný, originálny a luxusný materiál, ktorý má životnosť desiatky rokov, preto je potrebné skutočne starostlivo zvážiť tento výber. ďalším dôvodom sú aj nevhodne zvolené farebné tóny obkladov obývacích stien, populárne predovšetkým v minulých rokoch. Z posledných rokov je azda jeden z najznámejších kameňov použitý vo vile Tugendhat-onyxová stena dovezená z Maroka, ktorá je čiastočne priesvitná, no pri západe slnka žiari v červených odleskoch.

Kameň nájde využitie v mnohých štýloch, no ide najmä o rustikálne, industriálne a moderné priestory. Na chalupe môžete využiť miestny hrubo otesaný kameň, do rodinného domu kameň z najbližšieho lomu a na kuchynský obklad použiť hotové kamenné mozaiky dostupné u predajcov. Nesnažte sa cenovo priblížiť ku keramickým obkladom, radšej realizujte menšiu plochu alebo zvážte ekonomickejšie varianty ako sú tapety, ktoré sa dnes vyrábajú s veľkým citom pre detail a autentickosť.

Kamenná dlažba

Rozdielov medzi pravým kameňom a jeho imitáciou je niekoľko. Počnúc cenou, textúrou a povrchom no tiež tvrdosťou a prirodzenou teplotou. Obľúbené sú aj obrazce z rôznych farieb kameňa alebo mozaikovanie. Veľmi zaujímavým kameňom je čierny čedič, využívaný na obklady aj dlažbu, ktorú si môžete vylepšiť podlahovým kúrením s úsporou pretože kameň vynikajúco odovzdáva teplo. Najkrajší je v spojení s drevom, ktoré poukazuje na kontrastnosť. Naopak najznámejší vonkajší obklady sú kamene porfýru, ruly alebo sivej žuly.

Kamenný obklad

Kameň vyzerá najlepšie tam, kde pôsobí prirodzene a nenútene. Obložená stena alebo objekt má byť “akoby celé z kameňa” čo sa jednoduchšie docieli napríklad pri telese ako je krb alebo celý pilier. Keď už sa však rozhodnete pre akúkoľvek implementáciu kameňa, spoliehajte na remeselníka ktorý sa v tom vyzná, pretože práca s kameňom je oveľa obtiažnejšia ako s inými materiálmi. V rámci zachovania autentickosti dbajte na pár zásad- obklad musí byť položený od podlahy po strop- vyhnite sa levitujúcemu obkladu, obklad o hrúbke 3cm nesmie byť vidieť zo strany alebo v rohu- tak tenký kameň je značne neprirodzený, má však výhodu hmotnosti, preto ho môžete použiť aj na sádrokartónové priečky.

Lesklé dlažby a obklady pôsobia dominantne a luxusne, preto sa hodia do noblesne zariadenej miestnosti. Lesklý mramor vynikne v kúpeľni ale aj v obývacej miestnosti. Práca so svetlom je pri práci s kameňom veľmi dôležitá a užitočná, pretože napríklad reklektory, led pásky alebo aj klasické sviečky spôsobia u štiepaného kameňa zaujímavé tiene, odlesky a farby ktoré mu dodajú hĺbku. Pre svoj lesk je veľmi obľúbená bridlica ktorá nachádza využitie nielen ako obklad a dlažba, ale aj na stenách historických objektov.

Kameň v kuchyni

Hlavnou úžitkovou vlastnosťou kameňa je pevnosť a tvrdosť, ktorú najlepšie zúžitkujete a oceníte na kuchynskej pracovnej doske. Ak nechcete meniť tú terajšiu, je tu možnosť realizácie kamennej dosky na vašu pôvodnú, pričom jej hrúbka bude postačovať na skromné 2 centimetre. Pozor však na pórovité materiály ako je mramor a travertín, ktoré sa pri priamom krájaní potravín môžu zafarbiť. Zafarbeniu sa vyhnete impregnáciou po celej ploche pracovnej dosky. Obdobne sa dá použiť aj na obklad za kuchynskou linkou, bar alebo jedálenský stôl.

Kameň v kúpeľni

Keramické obklady kúpeľní často imitujú leštený alebo hrubo opracovaný kameň. Vyhnite sa lacným imitáciám s opakujúcou sa textúrou povrchu. Cena kvalitných imitácií je potom podobná ako pri prírodnom kameni, ten však ponúka omnoho väčší zážitok na dotyk aj textúru.

Kamenný obklad pôsobí studeno, zvoľte preto kombináciu s drevom ktoré má teplé tóny. Zaujímavou dominantou kúpeľne môže byť aj kamenné umývadlo na doske. Najčastejšie sa môžete stretnúť s umývadlom z kameňa riečneho alebo lešteného mramoru. Najväčšia galéria sa nachádza na stránkach Favi.sk, kde sú týchto umývadiel desiatky.

Ďalšie menej známe možnosti využitia

Na povrchy stien môžete využiť zmes prírodných kamienkov, doplnok ako lampu, podlahu z kamenného koberca alebo ako tapetu doplnenú o vhodne zvolené osvetlenie, ale aj ako obklad na krb alebo okolo bazéna..