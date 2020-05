Juraj Jakubisko oslavuje 82. pracovne. Dokončuje Perinbabu a dva svety.

Juraj Jakubisko sa narodil 30. apríla 1938 v Kojšove a v týchto dňoch oslavuje svoje 82. narodeniny. Na veľké oslavy však nemá čas, a to ani teraz, keď sa aktivity drvivej väčšiny filmárov zastavili. Jakubisko totiž aj napriek súčasnej situácii pracuje. Dokončuje trikové scény k svojmu novému filmu Perinbaba a dva svety, ktorým nadväzuje na legendárnu rozprávku Perinbaba.

„Narodeniny musia ísť bokom, jediná oslava, na ktorú sa teraz teším, je tá, ktorá bude po premiére novej Perinbaby v kinách,“ hovorí sám Juraj Jakubisko. „Súčasný stav sa prác na dokončovaní filmu, samozrejme, nepríjemne dotkol, ale napriek tomu pokračujeme a blížime sa k cieľu. Beriem to ako daň za to, že som sa na stará kolena pustil do práce s počítačovými trikmi,“ pokračuje s nadhľadom Jakubisko.

Počítačové triky ako súčasť filmu

Silným zapojením počítačovo generovaných trikov chce Jakubisko podľa svojich slov novou Perinbabou osloviť aj súčasnú generáciu divákov. „Pôvodná Perinbaba bude mať tento rok presne 35 rokov a nový film pre nových divákov a novú generáciu si vyžaduje aj nový prístup,“ dodáva Jakubisko. Vďaka výhodám súčasných filmových technológií navyše vo filme ožije aj pôvodná Perinbaba. S tvárou zosnulej talianskej herečky Giulietty Masinovej.

Premiéra snímky Perinbaba a dva svety je naplánovaná na december 2020.

35. výročie hneď dvoch udalostí

35. výročie nemá tento rok iba uvedenie legendárnej Jakubiskovej rozprávky, ale aj svadba Juraja Jakubiska s jeho ženou Deanou. Tá sa konala v roku 1985. „Darček k tohtoročným narodeninám aj ku všetkým výročiam si dá Juraj sám. A verím, že filmom Perinbaba a dva svety ho dá súčasne nám všetkým,“ hovorí Deana Horváthová-Jakubisková. „Musím povedať, že je obdivuhodné, ako Juraj pristupuje k novým technológiám, nebojí sa ich používať a myslí na to, že pripravuje film pre súčasné mladé publikum. Nebál sa ani obsadiť do hlavnej roly mladého youtubera Lukáša Frlajsa.“

Kto je Juraj Jakubisko?

Juraj Jakubisko je jedným z posledných mohykánov Československej novej vlny. Tvorca medzinárodného významu, o ktorom sa učia študenti filmových fakúlt po celom svete. Známy je aj obdiv Federica Felliniho k jeho filmom. Za svoj život získal Juraj Jakubisko a jeho filmy viac než 90 ocenení po celom svete. Niekoľko čestných uznaní mu udelili napríklad na filmovom festivale v Benátkach. Medzi jeho najznámejšie diela patria Vtáčkovia, siroty a blázni, epos Tisícročná včela, komédia Nevera po slovensky alebo Sedím na konári a je mi dobre, Nejasná správa o konci sveta a práve kultová rozprávka Perinbaba, z ktorej sa stala neodmysliteľná vianočná klasika.

Posledným filmom Juraja Jakubiska v slovenských kinách bola rekordne navštevovaná Bathory, ktorej návštevnosť do dnešného dňa žiadny iný slovenský film neprekonal. PERINBABA A DVA SVETY vzniká v produkcii spoločnosti J&J JAKUBISKO FILM EUROPE.

Hudbu k filmu skladá Ondřej Soukup a Jan Jirásek.