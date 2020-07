iPhone 12: Prelomová novinka z dielne Apple?  - Zaujímavé novinky ZN.SK

Apple sa v roku 2020 rozhodol predstaviť až 5 nových modelov jeho ikonických smartfónov. Firma nedávno uviedla na trh cenovo dostupný iPhone SE druhej generácie. Najnovší iPhone 12 by mal byť svetu odhalený v septembri. Čo môžeme od tejto novinky očakávať?

Zdroj: bigstock.com

Čo môžeme očakávať od nového iPhonu 12?

Po úspechu iPhonu 11 sa Apple rozhodol vytvoriť ďalšie funkciami nabité zariadenie. iPhone 12 sa bude podobať klasickému iPhonu 11, avšak niektoré novinky v systéme ho posunú na vyššiu úroveň. Apple myslel pri vývoji aj na tých najnáročnejších používateľov. Dočkáme sa teda aj verzií Pro a Pro Max.

Najväčších zmien sa dočká dizajn

Ako prvé by sme si na novom iPhone 12 mali všimnúť absenciu zaoblených hrán na okrajoch. Tie sa zmenia na rovné plochy. Dizajn by mal byť podobný staršiemu, no elegantnému iPhonu 4. Zadná strana bude chránená sklom, tak ako býva u Apple zvykom. Logo bude umiestnené v strede (podobne ako aj u nového iPhonu SE). Celosklenené telo má však jednu nevýhodu – neustále viditeľné odtlačky prstov. Preto určite nebude na škodu poobzerať sa aj po kvalitných krytoch či ochranných sklách na iPhone. Odtlačkov sa tak jednoducho zbavíte a zároveň predídete zbytočnej výmene rozbitého displeja.

Zdroj: unsplash.com

Na zadnej strane nového smartfónu sa nachádzajú tri snímače s mierne vylepšenými funkciami. Najväčšou zmenou na prednej strane bude určite prechod z LCD panelu na technológiu OLED Retina s prísľubom vernejších farieb. Po kritike displeja iPhonu 11 a iPhonu XR by malo dôjsť aj k vylepšeniu celkového rozlíšenia. Pri uhlopriečke displeja si používatelia budú môcť vybrať medzi kompaktnou 5,4-palcovou verziou a o niečo väčším modelom s 6,1-palcovým displejom.

Zmizne výrez na Face ID?

Nemoderný výrez na displeji pre Face ID by mal byť v novom iPhone minulosťou. Zatiaľ však nevieme, či to bude platiť aj pre iPhone 12 alebo len pre vyššiu verziu “Pro”. Senzory potrebné na rozpoznávanie tváre by sa mali premiestniť do tenkej lišty nad displejom.

Ďalšou novinkou je, že funkcia Touch ID by mala byť podporovaná úplne celým displejom. Stačí sa prstom dotknúť ktoréhokoľvek miesta na displeji a ak telefón odtlačok rozozná skôr než vašu tvár, telefón sa vám automaticky odomkne. Toto vylepšenie by malo priniesť rýchlejšie a komfortnejšie odomykanie. Vďaka kombinácii obidvoch zabezpečení budete mať k dispozícii možnosť dvojitej ochrany. Ani pri tejto zmene však nie je isté, ktoré modely sa jej dočkajú.

Zdroj: unsplash.com

Podpora 5G siete

Jedným z najočakávanejších vylepšení je podpora 5G siete. Aj pre túto novinku vyzerá byť budúcnosť nového iPhonu veľmi sľubná. 5G sieť by mali podporovať obe veľkostné verzie. V novom zariadení nájdeme klasický Apple A14 Bionic čip a minimálne 4GB operačnej pamäte RAM. Očakáva sa tiež väčšia kapacita batérie.

Odhadované predstavenie iPhonu 12 by malo byť spoločne s verziou “Pro” v septembri. Cena zariadenia údajne začne na 699 $, na Slovensku by sa mohla pohybovať od 749 € do 819 €.