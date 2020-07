Horor #FOLLOWME, úniková hra, ktorej cieľom bude prežiť ju

Zúčastnili ste sa už niekedy únikovej hry? Podarilo sa vám splniť niekoľko úloh, aby ste sa z jej zajatia dostali na slobodu, samozrejme, živí a zdraví? Hrdinom a hrdinkám hororu #FOLLOWME, ktorý príde do slovenských kín 6. augusta, sa to podariť nemusí…

Z príbehu

Američan Cole je hviezdou sociálnych sietí. Užíva si život, zabáva sa a cestuje, pričom všetko rád zdieľa so svojimi fanúšikmi. Kvôli atraktívnemu novému obsahu pre svoj vlog odcestuje s priateľmi do Moskvy. Keďže radi posúvajú hranice a snažia sa uspokojiť rastúci počet pravidelných divákov, zapoja sa tam do hry plnej záhad, extrémov a nebezpečenstva. Hranica medzi skutočným životom a životom na sociálnych sieťach sa však stiera a partia kamarátov musí bojovať nielen s cieľom vyhrať, ale aj uniknúť a prežiť.

„Sociálne médiá nás menia všetkých. Keďže očakávania žiť energiou nabitý a dokonalý život sú čoraz intenzívnejšie, čo by sme boli ochotní urobiť s cieľom uspokojiť divákov? A keď si uvedomíme, že sme sa zmenili, ako sa zmeníme naspäť? A chceme?“ pýta sa režisér a scenárista Will Wernick. Dodáva, že prostredníctvom hlavného hrdinu chcel rozpovedať príbeh osoby, ktorá túži po pozornosti a dostáva ju vďaka možnostiam, ktoré súčasné technológie ponúkajú. Hororová snímka #FOLLOWME ukáže, kam až môžu podobné túžby človeka zaviesť. Do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Continental film.